Soud zrušil volby, které rozhodly černé duše ze starostovy lesní ruiny

„Krajský soud musel při zrušení voleb vycházet z judikatury Ústavního soudu, která říká, že právo volit ve volbách do obecního zastupitelstva náleží pouze občanům, kteří mají k obci úzký vztah a trvale v ní žijí,“ zdůvodnil rozhodnutí soudu v úterý krátce po poledni soudce Petr Hluštík.

Předtím více než dvě a půl hodiny senát Krajského soudu v Ostravě vyslýchal předvolané svědky z Hrčavy i samotného starostu Marka Sikoru.

Soud se zaměřil zejména na trvalý pobyt, kteří v obci - ve starostově nemovitostech - získali těsně před volbami lidé odjinud. Speciální pozornost lákala starostova lesní ruina na adrese Hrčava 34, kde našlo „azyl“ rovněž několik nových „občanů“ Hrčavy.

„Tam je k trvalému pobytu nahlášen pan Galuszka, pan Kněžík a pak ještě několik dalších osob, teď si přesně nevybavím kdo,“ líčil před soudem 32letý starosta a podnikatel Sikora. Na doplňující dotaz soudce doplnil, že nemovitost je neobyvatelná. (Jaký je její skutečný stav, uvidíte ve videu umístěném nahoře v textu.)

Soud při úterním líčení de facto postupoval ve shodě s informacemi, které byly zveřejněné před dvěma týdny v reportáži na Seznam Zprávách: účelové nahlášení několika osob k trvalému pobytu do starostových nemovitostí, následná účast ve volbách 24. září a těsný výsledek – rozdíl mezi starostovou formací Pro Hrčavu a protikandidátkou SNK Hyrčovjaně – spočíval v hlasech pouhých čtyř voličů.

„Připadalo nám, že na té malé vsi, kde žije 250 lidí, se odrážejí problémy, které známe z velké politiky. Ať už je to tedy střet zájmů pana starosty, nebo věci, kdy se tam jedná o zakázky šité na míru konkrétní firmě nebo i nějaké to přihrávání výhod, čerpání dotací, různá kouzla s dotacemi,"

K volební urně na Hrčavě přišlo 175 lidí, což bylo 80 procent oprávněných voličů.

Starostova kandidátka získala - díky hlasům čtyř voličů navíc - 51 procent (čtyři místa v zastupitelstvu), protikandidátka měla po sečtení 49 procent (a tři místa v zastupitelstvu).

„Minimálně čtyři osoby evidované k trvalému pobytu neměly bližší vztah k obci. Navíc jsou evidovány v nemovitosti, kterou samotný starosta nazval neobyvatelnou. Důležité také je, že k trvalému pobytu byly zapsány dva měsíce před volbami,“ říkal v odůvodnění soudního verdiktu soudce Hluštík.

Podle zákona nyní musí ministr vnitra do jednoho měsíce vyhlásit na Hrčavě nové volby. Jich už by se sporní „občané“ účastnit neměli. „Bylo by vhodné, aby volební orgán před volbami tyto osoby vyškrtl ze seznamu voličů, aby neměly právo volit,“ řekl soudce. Dokonce naznačil, že toto měla volební komise udělat už před zářijovými volbami. Mimochodem tento postup zvolila starostka severočeské Moldavy.

Už teď je jasné, že lidé na Hrčavě budou při opakovaných volbách opět rozhodovat mezi dvěma kandidátkami: Starostovou Pro Hrčavu a nezávislými kandidáty s názvem SNK Hyrčovjaně, kterou zastupuje Martin Koper.

„Ani jsme nedoufali v to, že soud dnes takto rozhodne,“ říkal po rozhodnutí soudu Koper. Byl to právě on, kdo ve spolupráci s analytikem Pirátské strany Januszem Koniecznym (jinak obyvatelem vedlejší obce) zpracoval stížnost na průběh voleb a společně podali k soudu návrh na zrušení jejich výsledku.

Starosta Marek Sikora po rozhodnutí soudu řekl: „Nebudu to rozporovat. Pevně doufám, že znovu vyhrajeme. Je to pro nás šance volební výsledek potvrdit. Myslím, že jsme toho za čtyři roky na Hrčavě udělali hodně a že to občané ocení.“

Sikora a jeho formace kandidují na Hrčavě podruhé. V roce 2018 byli dokonce jedinou kandidátkou, kterou měli voliči „na výběr“. Volební výsledek byl tudíž předem jasný.

Dnešní zrušení voleb u soudu kvůli „černým duším“ není jediný starostův problém. Od loňského léta jej policie trestně stíhá v kauze dotačního podvodu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Tyto případy popsaly Seznam Zprávy v sérii reportáží na začátku roku 2020.

Čtyřdílná série reportáží Ve stínu ze začátku roku 2020 se zabývala byznysem starosty Marka Sikory a jeho otce Rostislava Sikory. Byznys jejich dvou firem, Ignis Forst a Hrčávka, je postavený na čerpání dotací na zaměstnávání lidí se zdravotním postižením na pozicích pastevec či uklízečka. Někteří z nich na kameru řekli, že část mzdy museli starostovi odevzdávat. Na základě reportáží podali poslanci Pirátské strany trestní oznámení, případem se začala zabývat ostravská kriminální policie a po roce a půl ve věci zahájila trestní stíhání. „Kriminalisté odboru hospodářské kriminality krajského ředitelství obvinili v polovině roku 2021 dvě fyzické a dvě právnické osoby z trestného činu dotačního podvodu," uvedla nyní mluvčí ostravské policie Soňa Štětínská.

„Obec nám prostě ukradli“

Marek Sikora tak letos do voleb vstoupil jako člověk, kterého možná čeká obžaloba, soud a případný trest.

Dnes ale potvrdil, že mu to nebrání, aby znovu kandidoval na starostu: „Trestní stíhání ještě neznamená, že jsem vinný.“

Seznam Zprávy sledují situaci na Hrčavě dlouhodobě: Natáčely tam už na podzim a v zimě 2019 čtyřdílnou sérii Ve stínu Malé Prahy.

Tehdy se ukázalo, že malá obec v nejvýchodnějším cípu České republiky v sobě zrcadlí řadu celospolečenských problémů: Ať už je to střet zájmů podnikatele a starosty v jedné osobě, nebo čerpání státních dotací na starostovo zaměstnávání osob se zdravotním postižením, anebo také rostoucí příkopy mezi občany z jedné „návsi“ způsobené politickým bojem.

Obyvatelům Hrčavy se nevyplatila jejich pasivita v komunálních volbách v roce 2018. Nikdo z nich tehdy nechtěl kandidovat, a tak se iniciativy chopil podnikatel Sikora z vedlejší obce, který se zaměstnanci svých firem pod značkou „ANO, bude líp“ postavil jedinou kandidátku. A ta pak logicky - i při třetinové volební účasti - získala 100 procent hlasů a starosta a jeho lidé obsadili všech sedm míst v zastupitelstvu.

„Tu obec nám prostě ukradli,“ hodnotila způsob správy obce místní obyvatelka Pavlína Matykiewiczová.

Marek Sikora prolnul řízení obce s řízením svých firem. Například zakázku na veškeré obecní služby dostala jeho firma Hrčávka, zastupitelstvo také hladce schválilo veškeré náležitosti pro infrastrukturu pro jeho novou mlékárnu, včetně napojení na obecní vodovod.