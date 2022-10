Video: Čtyři „mrtvé duše“ z lesní ruiny rozhodly volby. Případ pro soud

Důležité to přitom bylo. Potvrdilo se to přímo před očima reportérů, kteří na Hrčavu zajeli znovu - během volebního víkendu.

„Jde tady o každý hlas. Máme takové indicie, že půl dědiny je za bývalým starostou, půl dědiny je za novou kandidátkou. Necháme se překvapit,“ svěřil se reportérovi Seznam Zpráv starší muž poté, co hodil svůj lístek do urny.

Rozdíl hlasů ve volbách tak odpovídá počtu lidí, které si starosta v uplynulém období nahlásil k trvalému pobytu do svých dvou nemovitostí v obci, aniž by v nich ve skutečnosti bydleli.

„Je to podvod,“ řekla k výsledkům Anna Bažantová z „poražené“ kandidátky. „V tom případě by se ty výsledky voleb měly napadnout.“

„Chceme tu mít férové volby, ne, aby nám to ovlivňovali lidé, kteří tu nežijí a starosta si je jen nahlásil do své neobyvatelné chatrče,“ řekl Seznam Zprávám Kotora chvíli poté, co stížnost na volby a žádost o vypsání nových voleb osobně odvezl k soudu do Ostravy.