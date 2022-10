Volby v Moldavě se budou opakovat, rozhodl soud

Během dvou, tří týdnů se do obce, která má kolem 180 obyvatel (160 voličů), přihlásilo 23 nových „občánků“. Kvůli možnému ovlivnění voleb bude starostka podávat stížnost i žalobu.

„Všichni měli jedno společné: adresu trvalého bydliště v bývalé podnikové chatě Báňské stavby v Novém Městě u Moldavy. Denně kolem ní jezdím a obyvatelné je maximálně první patro. V přízemí je nějaká přestavba. Rozhodně nemám pocit, že by se tam dalo bydlet a pochybuju, že nahoře mají jednotky pro dvacet lidí. To by museli žít v pokojích po čtyřech nebo více lidech,“ míní starostka Lenka Nováková.