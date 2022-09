V září se do obce přistěhovalo 23 lidí. Ukradli nám volby, tvrdí místní

Před obecním úřadem v malé krušnohorské obci Moldava nervózně přešlapuje zhruba dvacítka starousedlíků. Vyhlížejí lidi mířící do volební místnosti. V rukách svírají transparenty Vítáme nové občany nebo Žijeme v právním státě? Žena v modré péřovce drží v ruce ošatku s chlebem a solí. Dívka v zelené mikině zase svazek květin. Němečtí turisté zvědavě pokukují. Na vše dohlíží policisté v autě.

„Chtěli jsme se seznámit s našimi novými spoluobčany. Poznat je, dát jim květinu a nabídnout jim pohoštění, aby se u nás cítili dobře,“ říkají starousedlíci ironicky. Víc než vstřícnost je ale v jejich hlase patrný sarkasmus (viz video v úvodu článku).

„Stojíme tu od devíti od rána, abychom upozornili na to svinstvo. Jsme naštvaní. Těsně před volbami si k nám do obce přihlásilo přes dvacet lidí trvalé bydliště, aby tu mohli odvolit a ovlivnit tak výsledek voleb. Tvoří skoro dvacet procent všech voličů. Normálně si ty volby kupují,“ domnívá se šestašedesátiletá Libuše Hochmalová, která v Moldavě žije bezmála čtvrtstoletí. Vzápětí vykřikne. „To jsou oni, jdou další!“

K městskému úřadu míří trojice mladých lidí s volebními obálkami v rukou. Pozdraví, ale nekomunikují. Na otázky, jak dlouho v obci žijí a proč si sem před dvěma týdny přehlásili trvalé bydliště, neodpoví. „Co je vám do toho?“ odsekne dívka. Ani po odchodu z volební místnosti není trojice sdílnější. „Já vám na to nemusím odpovídat,“ utne otázky mladý muž a všichni společně mizí v autě pryč.

Během dvou, tří týdnů se do obce, která má kolem 180 obyvatel (160 voličů), přihlásilo 23 nových „občánků“. Kvůli možnému ovlivnění voleb bude starostka podávat stížnost i žalobu.

„Všichni měli jedno společné: adresu trvalého bydliště v bývalé podnikové chatě Báňské stavby v Novém Městě u Moldavy. Denně kolem ní jezdím a obyvatelné je maximálně první patro. V přízemí je nějaká přestavba. Rozhodně nemám pocit, že by se tam dalo bydlet a pochybuju, že nahoře mají jednotky pro dvacet lidí. To by museli žít v pokojích po čtyřech nebo více lidech,“ míní starostka Lenka Nováková.