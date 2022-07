Nejsilnější motor, jaký kdy ve stíhačce byl, říká analytik o F-35

Vláda Petra Fialy tento týden oznámila, že chce koupit americké stíhačky F-35. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) proto teď dává dohromady tým a připravuje se na jednání s americkou stranou.

V současnosti má Česko v pronájmu švédské stíhačky gripen, vláda s nimi ale do budoucna v tuto chvíli nepočítá a chce koupit 24 amerických stíhaček.

Vojenský analytik Jiří Vojáček v rozhovoru pro Seznam Zprávy vysvětluje, v jakých cenových relacích se stroje pohybují a jaké zázemí v Česku by se muselo vybudovat.

Jak hodnotíte záměr české vlády koupit americké stíhačky F-35?

Nejdůležitější na tom je, že je to rozhodnutí o budoucnosti našeho letectva na několik dekád dopředu. Američané ho plánují provozovat minimálně do roku 2070, dá se totéž očekávat i u nás. V tomto ohledu je to poprvé, kdy se v armádě plánuje takto dopředu.

Zatím to bylo vždy tak, že se plánovalo ohledně letectva na 10, na 15 let dopředu a za každých 15 let se letadla buďto vyměnila, nebo se prodloužil pronájem, nebo se pronajalo něco nového.

Foto: Seznam Zprávy, Seznam Zprávy Americká stíhačka F-35.

Je to důležité i proto, že letectvo dostane to nejlepší, co je v současné době na trhu. F-35 jsou nejlepší současný západní letoun, který se dá koupit. Bude to ale velmi drahý nákup. Odhaduji, že těch 24 letadel, pokud by se uzavřela smlouva, tak jenom ten samotný nákup bude stát 80 miliard a tím to placení teprve začne.

Tam budou i náklady, co se týče obsluhy letadel, přeškolení pilotů nebo vybudování infrastruktury. To už bude podle vás v těch zmiňovaných 80 miliardách?

To už počítám v tom. Nepočítám výzbroj, to znamená protiletadlové rakety nebo pumy. Přeškolení, úpravu infrastruktury, výcvik pilotů, výcvik územního personálu, to už počítám v tom. Podle toho, jak je kupují Američané, tak jedno letadlo F-35 stojí zhruba 79 až 80 milionů dolarů.

Jenže, jak nás poučily tendry ve Švýcarsku, ve Finsku nebo v Polsku: když se do toho započítá výcvik pilotů, výcvik pozemního personálu, náhradní motory, které se k tomu musí dodávat, servisní sady a tak dále, tak se dostáváme někde mezi 140 a 152 miliony dolarů za stroj, což je v přepočtu zhruba něco přes 3 miliardy korun.

Počítám, že u nás to nebude jiné a bude to znamenat náklad zhruba 80 miliard korun, ale zase v něm bude většina. Určitě do toho nespadnou zbraně, ale těch 80 miliard by mělo být jako většina toho, co se udělá. To znamená, že když budu počítat i třeba úpravu základny v Čáslavi a zbraně, tak si myslím, že by to mělo být někde kolem 90, 100 miliard se vším všudy.

Co se bude muset změnit na základnách? Kde by podle vás F-35 měly mít možnost přistávat?

Pokud jde o leteckou základnu v Čáslavi, tak tady by F-35 měly být. Co se v Čáslavi bude muset změnit, je přistávací a vzletová dráha. Já bych si tipoval, že ji bude nutné o něco prodloužit. Na dnech NATO bylo vidět, že italská F-35, která tam přistávala, tak byla jediná, která využila celou tu vzletovou a přistávací dráhu, a to je jedna z nejdelších přistávací vojenských drah u nás.

Jestli se nepletu, tak je třeba tři a půl kilometru dlouhá a jako jediné letadlo to na konci sotva ubrzdilo. A to tam přistávala i mnohem větší a těžší letadla.

Určitě se bude muset opravit vzletová a přistávací dráha. Podle mě budou muset udělat úplně novou, protože už tam jsou praskliny. Podobně se to bude muset prodloužit. Určitě se budou muset udělat nové sklady výzbroje, nové sklady paliva a zároveň investovat do zabezpečení.

Když Američané ta letadla prodávají, tak spousta zemí s tím měla velké problémy, že mají velmi striktní požadavky na to, jak letadla musí být zabezpečená. Tedy kde stojí, kdo k nim může nebo nemůže. Je tam spousta tajných věcí a Američané se obávají průmyslové špionáže. Budou se určitě přijímat noví piloti, protože je to víc letadel a bude větší počet pozemního personálu.

Když se budeme bavit o hlukových limitech. Jak jsou F-35 hlučné a budou se podle vás kvůli tomu muset udělat v Čáslavi nějaká opatření?

Shodou okolností bydlím na dohled od základny, takže vím, jak to tady funguje. Když tady byl velitelem pan generál Jiří Verner, tak velmi intenzivně komunikoval se starosty okolních obcí.

Lidé jsou tady na to historicky zvyklí. Když se třeba dělá motorová zkouška gripenu, tak to letadlo se upoutá, pustí se motor naplno a to je potom v okruhu třiceti kilometrů slyšet dunění. Na druhou stranu F-35 má minimálně dvakrát silnější motor než gripen, to je opravdu úplně jiný level. Je to nejsilnější motor, který kdy byl nainstalovaný do stíhacího letounu.