Někdy bych volila jiný styl rétoriky než Babiš, říká šéfka Mladého ANO

„Nejsme jenom sdružení mladých fanoušků Andreje Babiše. Ale samozřejmě, myslím si, že většina ho obdivuje,“ říká o Mladém ANO jeho předsedkyně Markéta Plesníková.

Sama se ale vůči předsedovi hnutí dokáže vyslovit i kriticky. „Někdy bych volila jiný styl rétoriky. Občas věci říká moc napřímo. Já jsem spíš diplomatický typ,“ říká dvaatřicetiletá Plesníková.

V minulosti dělala poradkyni bývalé pražské primátorce Adrianě Krnáčové. Teď pracuje jako tajemnice zastupitelského klubu ANO na pražském magistrátu. Takové pozice jí prý vyhovují, zatím političkou být nechce. Inklinaci k hnutí má však v rodině, její maminka Marcela Plesníková je totiž za ANO místostarostkou Prahy 13.

Je Mladé ANO sdružení fanoušků Andreje Babiše z řad mladých lidí?

Neřekla bych, že jsme jenom tohle. Ale samozřejmě, myslím si, že většina fandí a drží palce panu předsedovi. Máme tam i průnik, že naši členové jsou i členové hnutí. Dost často tam je i obdiv k osobě předsedy Andreje Babiše.

Existuje něco, v čem se s ním neshodnete?

Někdy bych volila jiný styl rétoriky. Myslím, že v jádru věcí se s panem Babišem shodujeme, ale občas věci říká moc napřímo. Já jsem spíš diplomatický, „okecávací“ typ.

Mám ještě jeden osobnější příklad. Jednou se na jednání výboru hnutí pan Babiš vyjádřil tak, že je sice fajn, když mladé lidi zajímá politika, ale že by měli nejdřív sbírat zkušenosti a až pak jít na vyšší místa na kandidátkách. V tom se naše přístupy rozchází. Já si totiž myslím, že když mladý, osmnáctiletý člověk chce, může kandidovat, aby byly v politice proporčně zastoupeny různé generace.

Když má předseda hnutí takový názor, jak velkou šanci dostat se na kandidátky a prosadit se jako Mladé ANO máte?

Tak Andrej Babiš nerozhoduje úplně o všem v hnutí, jak se říká. Ale samozřejmě dostat se na volitelné místo kandidátky do voleb do českého nebo Evropského parlamentu je složitější. Na lokální úrovni však bariéry nejsou. Kolem třiceti našich členů se teď stalo zastupiteli, máme radní, místostarosty, nejmladší zastupitel Moravskoslezského kraje začínal v Mladém ANO.

A zajímají se představitelé ANO o vaše názory?

Určitě. Většinou se o to snažím já osobně. Vím například, že když poprosím našeho zákonodárce o schůzku, nebudu odmítnuta. Ale zajímají se i sami. Pokaždé jsem pozvaná na jednání výboru hnutí. Taky jsem před volbami dostala zprávu od pana předsedy, abych mu za mladé zaslala podklady do programu.

Jsou oblasti, na které kladete větší důraz? Ptám se i proto, že hnutí cílí spíše na starší voliče než mladé liberální lidi.

Více zdůrazňujeme evropskou spolupráci a solidaritu. Pro mě osobně je důležitá problematika sexualizovaného násilí, redefinice znásilnění, dále reforma školství nebo ochrana životního prostředí. Snažíme se tato témata protlačovat.

Mladé ANO Mládežnická organizace hnutí ANO byla založena v roce 2015. Určená je pro lidi od 15 do 35 let, v současné době má kolem sto členů. Mladé ANO se hlásí k liberálním a evropským hodnotám a je členem LYMEC, organizace sdružující mládežnické liberální spolky napříč Evropou. Organizace pomáhá hnutí ANO v kampaních, pořádá debaty, setkání s politiky nebo odborné semináře. Podle předsedkyně spolku Markéty Plesníkové v něm vyrůstají noví politici hnutí, které má podle ní budoucnost i bez svého zakladatele.

Povedlo se vám to někdy?

Ano. Vzpomínám si, že jsme se v rámci Youth, speak up! spojili s ostatními mládežnickými organizacemi a prosazovali konec uhlí v roce 2033, o dva roky dřív, než bylo stanovisko odborné vládní komise v době, kdy jsme měli premiéra. Vládě jsme zaslali společné prohlášení a v den, kdy to měla projednávat, jsem napsala přímo panu Babišovi. Ministři nakonec stanovisko komise nepřijali.

Byli jsme proti vládě s komunisty

Jako Mladé ANO se hlásíte k liberálním a evropským hodnotám. Co jste říkali na vládu ANO s podporou komunistů?

Byla bych radši, kdyby to bylo s podporou jiných stran. Ty však vládě nechtěly dát důvěru už jen z principu, že tam byl Babiš, a komunisté se projevili jako pragmatičtější. Pro mě v té chvíli bylo lepší, že už byla vláda, která mohla začít pracovat. Navíc se nedá říct, že by komunisté vládu stabilně podporovali. Někdy s námi hlasovali, stejně jako s námi někdy hlasovala ODS.

Každopádně v době, kdy se vláda formovala, jsme vydali prohlášení, že jsme proti společné vládě s komunisty nebo SPD. Prohlásili jsme, že pokud hnutí chce, aby se za nás děti nestyděly, jak viselo na našich billboardech, vládu s extremisty by nemělo vytvářet.

A nemůže být pro lidi matoucí, když se podívají na politiku hnutí ANO a potom si přečtou, že jeho mládežnický spolek je liberální a proevropský?

To bych neřekla, protože je důležité, co prosazujeme my. A jako v každé straně, i v ANO jsou různé názory. My jako Mladé ANO jsme tu i od toho, abychom řekli, když se nám třeba něco nelíbí. Například jako jsme se postavili proti případné vládě s komunisty.

Psala jsem Babišovi, že pomůžeme

Proč by podle vás měl být hlavou státu zrovna Andrej Babiš?

Nemá nemoc některých politiků, kteří se po nástupu do funkce odtrhnou od reality běžných lidí. Má kontakt s lidmi, rozumí jim. Oni znají jeho, on zná je. Myslím si také, že dokáže důstojně reprezentovat zemi v zahraničí. Umí cizí jazyky, zná diplomatický protokol.

Co říkáte na to, že kandidát na prezidenta je obžalovaný a vede se s ním soud?

Od toho je soud, aby dokázal, jak to bylo, nebo nebyla. Ústava to nezakazuje, takže nevidím důvod, proč by kandidatura neměla být legální a proč by neměl kandidovat.

Neptám se na legální stránku věci, ale spíš morální. Neměl by Andrej Babiš počkat na výsledek soudu?

Je otázka, kdy vůbec výsledek soudu bude. Ale nevidím důvod, proč by neměl kandidovat. Má podporu lidí, ve volbách mu dávají i preferenční hlasy.

Takže vy nevnímáte jako problém, že je s prezidentským kandidátem a předsedou ANO veden soud?

Nevnímám to jako problém, protože si myslím, že jeho působení v politice je přínosné. To je pro mě důležitější než obvinění ve složitém případu. Chci si počkat, jak dopadne soud.

Dříve jste řekla, že mnoho vašich vrstevníků předem odsuzuje politiku jako něco špatného. Nemůže tohle být jeden z důvodů?

Pro někoho může, je to individuální. Nezařadila bych to ale do top tří důvodů, proč se mladí lidé nezajímají o politiku. Myslím si, že důvodem jsou spíše kauzy, kdy politici zneužijí moc, spáchají ve funkci něco nelegálního či nemorálního. Nejsou to případy, které se vztahují x let dozadu k úplně jiné činnosti.

Před komunálními a senátními volbami jste se účastnili výjezdů s obytňákem. Pomáhate i při prezidentské kampani?