Přál bych si levicové Spolu, říká mladý sociální demokrat

Prošli jím premiéři i další vrcholní politici sociální demokracie. Na činnost spolku Mladí sociální demokraté přispívala ČSSD dříve až 1,5 milionu korun ročně. V době, kdy stranu vedl Jan Hamáček, se však vztahy ochladily. Mládežníkům přestala ČSSD přispívat, navíc mnoho členů postupně organizaci opustilo třeba kvůli vládě s Andrejem Babišem.

Zatímco kolem roku 2010 měl mládežnický spolek asi tisíc členů, v současnosti jich je jen něco přes dvě stě. V jejich čele stojí už skoro dva roky Lukáš Ulrych, třicetiletý středoškolský učitel dějepisu a základů společenských věd.

„Po loňských volbách, kdy ČSSD vypadla ze Sněmovny, se nám paradoxně začali hlásit noví členové,“ říká optimisticky.

Věří, že sociální demokracie má šanci vrátit se do Poslanecké sněmovny, spojit by se ale měla s dalšími demokratickými levicovými stranami. „Přál bych si levicové Spolu. Mělo by jít o širokou koalici, jejíž součástí bude i občanská společnost,“ přibližuje Ulrych, který by jednou rád stanul ve vedení nejstarší české strany.

Co ČSSD řeší rok po vypadnutí ze Sněmovny a několik týdnů po dalším neúspěchu v komunálních a senátních volbách? Nedávno jste se účastnil jednání předsednictva.

Řešíme přípravu na sjezd, který by měl být v lednu. Chystáme zásadní změny stanov a vnitřního fungování.

Přicházíte jako Mladí sociální demokraté s nějakými inovativními návrhy?

Chceme, aby se stanovy strany radikálně zdemokratizovaly, aby měli členové mnohem více možností ovlivňovat vedení strany, aby jej mohli i navrhovat. Podle mě by měl být přímo volený předseda a statutární místopředseda. V tom si beru z části inspiraci od Pirátů, fungování jejich fóra a vnitrostranické demokracie.

Přibližně před rokem a půl jste říkal, že když chcete vyjádřit své názory, musíte být iniciativní vy, protože ČSSD se na vás neobrací. Nedávno jste uvedl, že situace se lepší. Kdy nastal ten zlom?

Začalo to přípravami na sněmovní volby. Strana podle mě pochopila, že mladí za ČSSD stojí a jsou jednou z nejaktivnějších složek při volbách. Účastnili jsme se přípravy programu do sněmovních voleb, třeba já jsem do něj dával manželství pro všechny. S novým vedením spolupracujeme na týdenní bázi, voláme si, ptá se na naše názory. Dřív také nebylo, že bychom měli lidi například v komisi pro stanovy.

Dospělo tedy vedení strany k závěru, že mládežnickou organizaci potřebuje k tomu, aby se ČSSD dostala z krize?

Podle mě si vedení ČSSD uvědomilo, že je potřeba spolupracovat, jinak to nezvládneme. Mladí sociální demokraté mají lidi, kteří mohou straně pomoct.

Mladí sociální demokraté Jsou nejstarší mládežnickou politickou organizací v Česku, vznikli v roce 1990. Momentálně mají kolem dvě stě členů od 15 do 35 let. Spolek, který spolupracuje s ČSSD, organizuje debaty, besedy či vzdělávací semináře. V minulosti jím prošli vrcholní sociálně demokratičtí politici, jako je Stanislav Gross, Bohuslav Sobotka, Jan Hamáček, Tomáš Petříček nebo současný předseda strany Michal Šmarda.

Členská základna ČSSD čítala v roce 2020 přes 12 tisíc lidí, letos to je asi 7,5 tisíce. Potýkáte se jako její mládežnický spolek s podobným trendem?

Potýkali, řekl bych minulý čas. Sestupný trend jsme zaznamenali přibližně od roku 2010, kdy nás bylo kolem tisíce, do minulého roku. Po loňských sněmovních volbách se paradoxně přihlásili noví lidé, teď je nás nad dvě stovky. Určitě nás hodně oslabily obě vlády s Babišem. Mnoho mých kamarádů tuto koalici nevydýchalo a odešlo. Tito lidé se nám už vrací. Větší úbytek členů ale zapříčinilo stárnutí, naše organizace je totiž do pětatřiceti let.

Přál bych si, aby vzniklo levicové Spolu

Uvedl jste, že se podle vás ČSSD do Sněmovny vrátí, ale spíš ve spojení s dalšími levicovými demokratickými subjekty. S jakými stranami byste chtěli spolupracovat?

Třeba se Zelenými nebo Budoucností. Myslím si, že by mělo jít o širokou koalici, jejíž součástí by měla být i občanská společnost. Tedy lidé, kteří pracují pro znevýhodněné. Přál bych si, aby vzniklo levicové Spolu.

A dokážete si představit předvolební koalici s Piráty? Ta otázka se nabízí, protože na rozhovor jste přišel z potravinové sbírky, které jste se účastnili právě s jejich mládežnickou organizací Mladé Pirátstvo.

Umím si to představit. Má to ale svoje podmínky. Musíme se ideově shodnout a je i otázka, jestli by chtěli Piráti. Nevidím však důvod, proč bychom se nemohli spojit, kdyby šli ideově doleva. Nechci ale, aby to vypadalo, že předseda mládežnické organizace strany, která není ve Sněmovně, dává podmínky straně, která v ní je.

Budoucnost ČSSD vidíte také například v tom, že se zaměří na mladé voliče. Na jaká témata byste je chtěli přilákat?

Chtěli bychom, aby lidé pracující na dohodu měli stejné výhody jako ti s řádným pracovním kontraktem, tedy příplatek za večerní směny či svátky. A také dostupné bydlení, to je alfa a omega. Mladí lidé, kteří mají vysokou školu a vydělávají, jsou nuceni sdílet byty, což je uměle zachovává v adolescenci. Těch témat je ale mnohem více.

Znamená to, že když se chcete zaměřit na mladé, vaší cílovou skupinou už nebudou tradiční voliči sociální demokracie, jako jsou pracující nebo důchodci, kteří třeba přešli k hnutí ANO?

To určitě ne. Sociální demokracie je strana práce. Když jsem mluvil o mladých lidech, hovořil jsem o nich jako o mladých pracujících.

Jako Mladí sociální demokraté kritizujete koalici Spolu, hlavně ODS, že šla po volbách v některých obcích do koalice s hnutím ANO. ČSSD se ale s Babišovým hnutím někde také spojila. Proč za to kritizujete ODS, ale ČSSD ne?

Je to jiná situace. Diametrální rozdíl je, že Spolu vyhrálo volby na tom, že hnutí ANO je populistické. Dělali kampaň Antibabiš, svůj volební potenciál vytvořili na kritice hnutí ANO. Ale přitom se dokážou dohodnout, a to nejsou nějaké malé vesničky.

Jako organizace jste ale vládní spojení ČSSD s hnutím ANO kritizovali.

Ano, ale nevidím v tom nekonzistentnost. My jako sociální demokracie jsme kampaň Antibabiš nedělali. Nelíbí se mi, že Spolu ve Sněmovně tvrdí, jaké je Babiš zlo, a za této rétoriky jsou ochotní dělat s hnutím ANO koalice. To je morální kýč. Zásadně odmítám spolupráci s hnutím ANO na celostátní úrovni, ale dokážu si představit, že někde mohou být jeho členové docela slušní, pracovití lidé. A dokonce mohou mít názory blízké sociální demokracii.

A co říkáte na situaci v Brně, kde šla ČSSD do koalice s ANO i ODS?

Neupřednostňuji to a netleskám tomu.

Nápad sbírat podpisy Středulovi vznikl u piva

Předtím než odborový předák Josef Středula oznámil kandidaturu na prezidenta, začali jste mu na jaře jako Mladí sociální demokraté sbírat podpisy. Jak iniciativa vznikla?

Na akci prvního máje jsme popíjeli pivo a bavili se, že by bylo dobré, kdyby Josef Středula kandidoval. Protože jsme u sebe měli počítač, udělali jsme sranda petici.

Takže zpočátku to nebylo myšleno vážně?