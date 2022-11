Nepotřebujeme řešit sňatky homosexuálů tolik jako strana, říká mladá lidovkyně

Vzešlo z nich nemálo vrcholných představitelů KDU-ČSL, jsou poradci a asistenty lidoveckých politiků. Se svými více než čtyřmi stovkami členů jsou Mladí lidovci jednou z největších mládežnických politických organizací v Česku.

I kvůli jejich důrazu na ekologická témata si strana ve vládě vzala Ministerstvo životního prostředí. Nově by ho měl vést brněnský politik Petr Hladík. „Věřím Petrovi,“ odpovídá předsedkyně Mladých lidovců Helena Martinková na dotaz, zda neztratil její důvěru poté, co se i o něj zajímá policie v aktuální brněnské kauze.

V rozhovoru pro Seznam Zprávy také přibližuje svůj pohled na to, jak stranu pozvednout, nebo hovoří o manželství párů stejného pohlaví. „Myslím, že jsme o trošku liberálnější než strana, možná bychom nebyli tak striktní,“ říká třiadvacetiletá studentka vodního hospodářství, která je už půl roku první ženou v čele spolku.

Volební preference KDU-ČSL se momentálně pohybují pod pěti procenty. Je čas na to obměnit vedení a dát prostor mladší generaci lidovců jako v roce 2010, kdy se strana nedostala do Sněmovny?

Možná ano. Za rok a půl nás čeká volební sjezd, a to je příležitost pro nové lidi. Jak říká místopředseda strany Petr Hladík – do deseti let nebude v předsednictvu žádný člen, který nebyl původně členem Mladých lidovců. A já se s tím ztotožňuji.

Petr Hladík byl členem, svého času dokonce předsedou Mladých lidovců. Co říkáte na jeho „namočení se“ do kauzy privatizace brněnských městských bytů a dění kolem černovické pískovny?

Mluvit můžu jen sama za sebe, protože jsme to na oficiální bázi jako Mladí lidovci neřešili. Já Petrovi jako člověku plně věřím a myslím si, že je nadále kvalitním kandidátem na ministra životního prostředí. Mám taky důvěru v rozhodnutí celostátního výboru strany.

Všichni členové celostátního výboru ale s ponecháním Hladíka jako kandidáta na ministra nesouhlasili.

Věřím Petrovi a věřím výsledku, který z toho vyšel.

Pokud se stane ministrem, co od něj očekáváte? Podle předsedy Mariana Jurečky jste přeci jen jedním z důvodů, proč strana usilovala o resort životního prostředí.

Z našeho pohledu to je aktuálně ten nejlepší člověk, který by mohl ministerstvo dostat. Agendě životního prostředí se dlouho věnuje, rozumí jí. Zároveň ji umí lidsky komunikovat. Věřím, že se mu podaří prosadit inovace, jako je podpora komunitní energetiky, či menší projekty, jako jsou zelené střechy, které mohou dohromady udělat velké změny.

Byla jeho předchůdkyně Anna Hubáčková dostatečně důrazná v ochraně životního prostředí?

Myslím, že dělala, co mohla.

S dohodou o dole Turów, kterou Česko podepsalo v době, kdy resort vedla, jste spokojení?

Nevedli jsme o tom hlubší debatu. Jako člověk zaměřený spíše na životní prostředí bych řekla, že to je špatně. Ale pořád se jedná o politické rozhodnutí týkající se dvou států. Je třeba se na to dívat politicky a myslím si, že lépe to nešlo. Za mě je výsledná dohoda nejlepší z nejhoršího a nezbytné minimum.

Jak by podle vás měla dohoda ideálně vypadat, pokud vezmeme v potaz reálné scénáře?

Lepší by bylo, kdybychom získali větší finanční kompenzaci. Také by pomohlo, kdyby se těžba v rámci dolu soustředila jinde, protože donedávna se přibližovala k českým hranicím.

Jsme o trošku liberálnější než KDU-ČSL

Myslíte, že by straně pomohlo, kdyby se stala liberálnější a otevřela se lidem, kteří ji mají spojenou s katolickou církví a konzervatismem?

Potenciálně ano. Ale zároveň víme, že naše jádro je spíše konzervativnější. Pro zvýšení preferencí bychom měli upozorňovat na to, jak dobré a šikovné máme mladé lidi i politiky, a více propagovat naši agendu. Ať už se jedná o životní prostředí, sociální oblast nebo zemědělství.

A vy jako Mladí lidovci jste liberálnější než KDU-ČSL?

Rozdíl není moc velký, ale o trošku ano. Naše mateřská strana se třeba striktně vyjadřuje k manželství pro všechny, my bychom možná tak striktní nebyli. Nebo nepotřebujeme to tak demonstrovat. Takže nejzásadnější rozdíl je v akcentu hodnotových záležitostí.

To znamená, že kdybyste jako Mladí lidovci hlasovali, manželství stejnopohlavních párů neuzákoníte, současně byste ale neměli potřebu ústavně zakotvit manželství jako svazek muže a ženy?

Nedokážu odhadnout a říct, jak by hlasování dopadlo. Možná úplně stejně jako v mateřské straně. Ale přijde mi, že pro spoustu lidí u nás to není nejdůležitější věc, kterou bychom měli komunikovat. Pro starší generaci lidovců to je kruciální otázka, my ale necítíme potřebu to téma zvedat a upozorňovat na něj. Nezaujímáme k němu oficiální postoj.

Ale třeba ohledně ochrany životního prostředí jasný názor máte.

Ano, je rozhodně jednodušší shodnout se v problematice životního prostředí než v hodnotových otázkách.

Mladí lidovci Jsou mládežnickou organizací KDU-ČSL, která sdružuje přes 400 členů ve věku od 15 do 35 let. Spolek chce vytvářet prostor pro osobnostní či politický rozvoj člověka nebo poskytovat zpětnou vazbu k činnosti mateřské strany. Organizace pořádá přednášky, semináře, výlety, plesy nebo Summer Camp. Z organizace vzešlo několik vrcholných lidoveckých politiků, jako je současný předseda Marian Jurečka nebo europoslanec Tomáš Zdechovský.

Je nějaké téma, ve kterém je těžší najít s KDU-ČSL shodu?

Někdy bychom byli ráznější v environmentálních tématech. My jsme se třeba dřív než KDU-ČSL usnesli, že konec uhlí by měl nastat v roce 2033. Strana o tom ještě diskutovala, nakonec však postupovala stejně. V mnoha záležitostech ale kopírujeme názorové rozložení mateřské strany.

Lidovectví jako rodinná tradice

V komunálních volbách získali Mladí lidovci pod hlavičkou KDU-ČSL či koaličních uskupení 32 mandátů ze 112 kandidujících členů. Jak výsledek hodnotíte?

Kdybychom získali víc, bylo by to lepší. Ale jsem moc ráda, že výsledky mají stoupající tendenci. V minulých komunálních volbách nás kandidovalo 104 a mandát získalo 26.

Jak velkou šanci dostat se na kandidátku a prosadit se Mladí lidovci mají?

Záleží na typu voleb a místě. Někde je velký přetlak, jinde je nouze o lidi a prostupnost je lepší. Ale všeobecně si myslím, že zapojování mladých do lidovecké politiky je stoupající trend. Strana se snaží být mladým rétoricky a komunikačně otevřená. Vždycky se totiž časem ukáže, že nedat příležitost novým lidem nikam nevede, pokud má mít strana budoucnost.

A vy byste chtěla být profesionální političkou? Před rokem jste říkala, že se chcete věnovat spíše vodnímu hospodářství v neziskovém sektoru, momentálně to už ale nevylučujete. Co se změnilo?

Připustila jsem si, že to můžu říct a není na tom nic špatného. Ve výsledku ale stejně záleží, jestli vám někdo důvěru dá, nebo nedá. Každopádně nevylučuji reálné pokračování v politice. Zkušenost z neziskového sektoru bych ale stejně chtěla mít, ráda bych poznala víc než politiku.

K Mladým lidovcům jste se dostala před několika lety přes starší sestru. Je u vás členství v KDU-ČSL rodinnou tradicí?

Historicky ano. Oba prarodiče z maminčiny strany byli členové, babička z tatínkovy strany je členka. V KDU-ČSL je také spousta dalších příbuzných, například sestra nebo partneři mých sourozenců.

Mají to podobně i ostatní členové Mladých lidovců?