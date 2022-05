Další pokus. Do Sněmovny se vrací velké téma, manželství pro všechny

V Poslanecké sněmovně opětovně vzniká zákon, který má zrovnoprávnit svazky stejnopohlavních párů s těmi, které uzavírají heterosexuálové. Seznam Zprávám to potvrdili poslanci napříč politickým spektrem i zástupci neziskového sektoru.

Dle informací Seznam Zpráv by se pod novelu měli podepsat zástupci téměř ze všech stran – ODS, TOP 09, STAN, Pirátů i ANO. Lidovečtí poslanci se spolupodílet na změně odmítli, SPD Tomia Okamury pak zastánci „manželství pro všechny“ ani neoslovovali.

Jde o další z pokusů, jak zrovnoprávnit v oblasti sňatků stejnopohlavní páry včetně adopcí. Naposledy se o to poslanci pokoušeli v minulém volebním období, ke kompletnímu schválení ale nedošlo, a zákon tak spadl pod stůl. Návrh se tedy musí projednat zcela znovu.

Zákon by měl být předložen v brzké době, o detailech se ještě vyjednává, a poslanci ho tak nechtějí oficiálně komentovat. Že návrh podpoří alespoň někteří poslanci z většiny vládních stran, ovšem ještě neznamená, že skutečně projde. Hlasování by mělo být v takto citlivé věci volné – každý poslanec se rozhodne podle svého svědomí.

Válková je přesvědčená, že veřejné mínění se od posledního podání obdobné novely změnilo k lepšímu. „Před volbami jsem měla setkání v seniorských zařízeních, a když jsme po dvou hodinách hlasovali, dopadlo to těsně, ale nadpoloviční většina byla pro. Dokonce pár lidí vystoupilo, že mají vnučky, vnuky… Byla jsem překvapená,“ líčí své zkušenosti.

V minulosti zákon narážel také na to, jak svazek mezi stejnopohlavními páry nazývat. V současnosti mohou uzavřít registrované partnerství, které jim skýtá alespoň část práv, která mají manželé. Odpůrci použití slova manželství i pro homosexuální páry pak navrhovali, aby se sice narovnala práva, ale zůstal název registrované partnerství.

„Pokud stejnou věc nazýváme pokaždé jinak, tak to není stejná věc. Proč stejnou věc nazývat jinými názvy? Ve finále to je zas dělení lidí do kategorií,“ myslí si však Milde z iniciativy Jsme fér.