O Zemana se budou starat stejné sestry

Kancelář prezidenta republiky vypsala výběrové řízení na služby domácí zdravotní péče pro prezidenta Miloše Zemana. Poptávala je pro období od 1. května do konce Zemanova mandátu v březnu 2023, a to na zámku v Lánech a Pražském hradě. O Zemana od jeho listopadového propuštění z Ústřední vojenské nemocnice pečuje soukromá firma Senior Home Group. A bude to tak i nadále, firma uspěla ve výběrovém řízení.