Opozice podpoří zastropování cen energií. Ale navrhne změny

Navrženo je projednání ve zkráceném jednání, kdy by se vynechalo první čtení a bude možné hned podávat pozměňovací návrhy. Příští úterý by měl novelu projednat Senát a poté podepsat prezident.

„Vláda do Sněmovny zaslala novelu energetického zákona, která je takovým rámcem proto, aby vláda mohla jasně zasahovat do cen na trhu elektrické energie a plynu. Zákon neurčuje sám o sobě cenu, to bude poté na vládě. Je to rámec a vláda poté bude mít možnost flexibilně navrhnou ceny, které byly již zveřejněny,“ vysvětlil Ondřej Lochman ze STAN, co konkrétně budou dnes poslanci schvalovat.