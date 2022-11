Pátá generace stíhaček F-35 očima jejich amerického testovacího pilota

Seznam Zprávy měly unikátní možnost navštívit továrnu americké firmy Lockheed Martin, která v Texasu vyrábí stíhačky F-35.

O moderní stroje projevila v létě zájem česká vláda. Koupit by jich chtěla 24. Pokud k obchodu dojde, šlo by o jeden z nejdražších armádních nákupů v tuzemské historii.

České piloty by čekal výcvik, muselo by se přebudovat zázemí na vybraných leteckých základnách. To by se určitě týkalo například Čáslavi, kde sídlí dvě taktické letky.

Zkušební pilot společnosti Lockheed Martin a bývalý dlouholetý příslušník amerického letectva Scott „Shark“ McLaren v rozhovoru pro Seznam Zprávy vysvětluje, jak vypadá výcvik v praxi a jaké to je létat s takto drahou stíhačkou.

„Část výcviku obsahuje akademickou výuku k porozumění souvislostí. Po zbytek výcviku pak vycházíme z těchto základů a stavíme na nich při interakcích se simulacemi. V jednotlivých simulacích jste pak schopni si vybavit některé informace, které jste se naučil a použít je přímo v kabině letadla, kam se později dostanete. Takže jak si postupně budujete časovou osu, strávíte čas také tím, že přejdete od sezení ve třídě přes jednotlivé simulátory až přímo do kabiny letadla,“ popisuje americký pilot výcvik v praxi.

Je pro pilota náročné létat s F-35?

Není to obtížné. Samozřejmě, že se v letounu F-35 vyskytuje mnoho funkcí, které máte na dosah prstu, toto je stíhačka páté generace, tedy momentálně nejnovější. Máte tu funkci tajného letu, kterou můžete použít, spoustu dalších senzorů včetně jejich fúze, kdy vám pak pomáhají dohromady. Je zde obrovská úroveň automatizace a to nejen v té letecké části, která napomáhá tomu fyzickému létání, ale pokud se chystáte na určitou misi, samotná fúze (detailní přehled ze všech senzorů, pozn. red.) dělá spoustu automatických kroků, o kterých jsem během své letecké kariéry, kdy jsem létal s letouny čtvrté generace, musel přemýšlet, plánovat je a rozkreslovat si je v hlavě.

To vše mě rozptylovalo od soustředění se na ostatní věci, které jsem během mise musel plnit, a možná i od samotného létání. Takže všechna automatizace, která je obsažená v letounech F-35, vám létání hodně usnadňuje.

Jak dlouho trvá výcvik?

Pilot základní úrovně, což je někdo, kdo ještě nikdy předtím nelétal s bojovým letounem, musí absolvovat výcvik o délce zhruba osmi až devíti měsíců. To by se dalo nazvat základním výcvikem přímo uvnitř letounu. Tito piloti jdou poté do skupiny, která už patří pod americké letectvo. Poté už spadají pod jednotku, kde si vybudují svoji odbornost, což znamená, že jsou kvalifikovaní a mohou se podílet na plnění úkolů.

Jaké musí mít pilot předpoklady k tomu, aby mohl usednout do kokpitu stíhačky?

Ano, část toho výcviku obsahuje akademickou výuku k porozumění souvislostí. Toto je letadlo, je tu mnoho mechanických soustav a vy musíte vědět, jak pracují, jak fungují záložní systémy a jak všechny systémy spolupracují. Je tu určitá část akademické výuky, která je toho všeho součástí.

Foto: Lockheed Martin Rozhovor s testovacím pilotem pro Seznam Zprávy.

Po zbytek výcviku vycházíme z těchto základů a stavíme na nich při interakcích se simulacemi. V jednotlivých simulacích jste pak schopni si vybavit některé informace, které jste se naučil, a použít je přímo v kabině letadla, kam se později dostanete. Takže jak si postupně budujete časovou osu, strávíte také čas tím, že přejdete od sezení ve třídě přes jednotlivé simulátory až přímo do kabiny letadla.

Kolik hodin musíte strávit létáním s F-35 v rámci výcviku?

Během těch devíti měsíců se musí nalétat něco pod sto hodin. Je to někde mezi 80 až 90 hodinami.

Kde trénujete, v jakých oblastech?

To se velice různí. Co se týče Spojených států amerických, tak tam je to hned několik míst, která jsou určená především pro vojenský výcvik. Ten můžete dělat jak na souši, tak i nad mořem a obojí má své výhody.

Výcvik na souši nebo nad mořem

Máte nějaká doporučení pro české piloty v případě, že se nákup z české strany uskuteční?

Určitě. Je to letoun, se kterým by chtěl létat každý, takže pokud létáte v gripenu, v letounu F-16 nebo F-15, tak vždycky budete chtít zkusit něco lepšího. Proč? Protože reprezentujete sebe, svoji zemi a chcete úspěšně splnit mise, na které vás pošlou. V tomto druhu letadel, která jsou pro to určena. A nechcete dělat něco obyčejného, chcete jít stále výš a dál. A s letouny F-35 to teď máte na dosah ruky, můžete dělat svoji práci na úrovni, na které jste nikdy předtím neměli možnost ji dělat. Tohle bude pro české piloty skvělý stroj, se kterým budou moci létat na mise, splnit je a vrátit se v pořádku domů.

Jaké jsou podle vás hlavní výhody F-35?

Jsou tu dvě hlavní schopnosti, které se u tohoto letounu páté generace propojily a to je to, co letouny F-35 dělá výjimečnými. První z těch schopností je určitě možnost být téměř neviditelný, a pak jsou to senzorické fúze (detailní přehledy ze všech senzorů, pozn. red.). A když je obě propojíte, máte možnost dělat věci, které v letounech čtvrté generace nebyly možné. Schopnost být na obloze neviditelný je samozřejmě jeho primární prvek, který vám dovoluje fungovat a dělat určité věci, ale senzorické fúze vám díky míře automatizace tu práci tam nahoře neuvěřitelně usnadní. Takže jak jste se ptal předtím, zda je to jednoduché, tak ano, a to právě díky té fúzi. S ní se mohu soustředit na jiné věci, co jsou v kokpitu potřeba, a dává mi více prostoru na koncentraci ke splnění mise, kterou mám vykonat.

Už jste někdy letěl s F-35 v nějaké krizové situaci?

Zatím jsem s letouny F-35 létal pouze v rámci testování, takže jsem s letounem ještě v žádné krizové situaci nikdy nebyl.

Jaké druhy zbraní stíhačka má?

Letoun F-35A má celou řadu střel vzduch-vzduch, vzduch-země a to mluvím o bombách a podobně, přesně naváděných střelách a nakonec i kanóny, které mohou být použity pro souboj vzduch-vzduch, tak také vzduch-země.

Čím jsou podle vás F-35 unikátní?

Díky senzorickým fúzím je to právě schopnost mít absolutní znalost prostoru kolem vás a to tak, že na displeji před sebou vidíte svůj letoun zhruba uprostřed a okolo něj je zachyceno vše, co se kolem něj děje. Toto je zaručeně unikátní. V letounech čtvrté generace jsem si obrázek toho, co se kolem mě děje, musel udělat sám. Sám jsem si musel sebe představit uprostřed toho všeho a v hlavě si udělat obrázek o tom, co a kde se kolem mě děje. To bylo stěžejní pro to, abych do dané oblasti mohl letět a splnit svůj úkol, vědět, co se kolem právě děje. V těchto letounech je tento stěžejní faktor dělán automaticky, takže tuto výhodu mohu naplno využít. Za mě tedy definitivně unikátní funkce.