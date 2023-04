Pavel se sejde s Fialou kvůli daním

Prezident s premiérem chtějí vládní návrhy probrat a konzultovat. Pavel to dnes řekl novinářům po jednání Bezpečnostní rady státu. Podle něj by se schůzka měla konat asi příští týden.

„Nerad reaguji na balonky, radši reaguji na fakta. A o těch se budeme s panem premiérem bavit při našem nadcházejícím setkání. My jsme se domluvili, že se spolu budeme pravidelně scházet a konzultovat aktuální věci. Myslím, že v nadcházejících několika dnech se sejdeme, asi příští týden, kde bychom se měli těmto věcem věnovat,“ řekl prezident.

Podle premiéra do médií neunikly balonky či návrh, ale „analytický materiál“. Fiala uvedl, že v dokumentu Ministerstvo financí rozebírá možnosti úspor a vypočítává dopady jednotlivých kroků. „To je všechno. Nejedná se ale o žádný politický návrh v tom smyslu, že by přicházel z nějaké politické strany nebo byl Ministerstva financí,“ uvedl Fiala. Už dřív sdělil, že by chtěl výsledný soubor změn představit asi za měsíc.