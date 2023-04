Pavel v kraji „značných extrémů“, návštěvu zahájil v ruinách

„Továrna zaměstnávala hodně lidí odsud. Ti teď většinou musí jezdit za prací až do Liberce,“ říká mi žena středního věku, která se s kamarádkou přišla na prezidentskou návštěvu podívat.

Poslední hlavou státu, která do Nového Města pod Smrkem zavítala, byl prý začátkem 90. let Václav Havel. „Tehdy mi bylo asi 12, byl to zážitek. Následující dva prezidenti na nás tady kašlali,“ vzpomíná.