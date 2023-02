Pavla na hokeji přivítal pískot, bučení i aplaus

Petr Pavel dopoledne jednal s politiky v Aši nebo Chebu. Řešili, co Karlovarský kraj trápí a s čím by potřeboval pomoc. Během setkání Pavla doprovázela jeho manželka Eva, takže nechybělo tradiční předávání květin na uvítanou nebo zápis do pamětní knihy v místě návštěvy.

Jde o první povolební výjezd Pavla do regionu, kde ve druhém kole prezidentských voleb získal jeho protikandidát a šéf ANO Andrej Babiš 51 procent. Žádní demonstranti na Pavla zatím nečekali, jen v Chebu zasahovala policie u jednoho muže během jeho příjezdu.

Pískot i potlesk na hokeji

Zatím poslední zastávkou Pavla bylo hokejové utkání mezi Karlovými Vary a Spartou. Při nástupu na led Pavla uvítal pískot a bučení.

„Chtěl jsem vám říct, že jsme rád, že jsem tady v krásné hale, užijte si krásný zápas a ať se vám daří,“ řekl Pavel ve stručnosti a poté zazněl halou naopak potlesk.

Dopoledne Pavel v Chebu navštívil mateřské centrum Klubíčko, čekalo tam několik příznivců i odpůrců. Jednoho muže policisté odvedli dál od vstupu do mateřského centra.

Paní Helena je v důchodu a už hodinu předem netrpělivě čekala u mateřského centra, protože Pavla volila. „Vnímám to velice dobře, že sem přijel. Volila jsem ho. Očekávám, že už to bude v Česku lepší. Je to solidní a rozumný člověk. To, že tady vyhrál Babiš, je tím, že je tady hodně starých, kteří si mysleli, že by jim dal něco zdarma,“ popisuje mi v mrazu a doufá, že Pavel už přijede.

U seniorky stojí i muž s knížkou v ruce, kterou chce od Pavla podepsat. Do Chebu kvůli tomu přijel z Mariánských Lázní. „Očekávám od něj víc než od toho starého,“ říká v rychlosti pan Miloš.

Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy Pan Miloš si přijel do Chebu, aby si nechal podepsat knihu od Petra Pavla.

Na místě jsou samozřejmě policisté v uniformě i civilu a to poutá pozornost lidí, co chodí kolem. Na místě není problém trefit na voliče Andreje Babiše.

„Já jsme ho nevolila, volila jsme Babiše. Podle mě je Babiš víc pro lidi, ale teď už to beru, je to v pohodě. Od Pavla očekávám, že vyřeší krizi, drahotu a válku na Ukrajině,“ říká mi paní Irena v důchodu během toho, co čeká na autobus.

„Nemusím Pavla, všechno mi na něm vadí, není můj typ. Vadí mi, že je prezident, prostě mi nesedí. To je můj názor, ať si lidé volí, koho chtějí. Je akorát tak fešák,“ reaguje na přítomnost Pavla v Chebu další žena v důchodu, když jde kolem s nákupem v ruce.

Podívejte se, jak vypadá návštěva Karlovarského kraje:

Foto: David Neff, Seznam Zprávy +11

Na odpolední tiskové konferenci Pavel řekl, co Karlovarský kraj podle něj nejvíc trápí.

„Tady je problém, jak sehnat dostatek kvalifikované pracovní síly pro možný rozvoj průmyslu. Nezaměstnanost je tady vzhledem k tomu, že mnoho lidí pracuje v Německu, poměrně nízká. Chybí to, aby tady mladí lidé zůstávali,“ uvedl Pavel.

„Je třeba zlepšit kvalitu života“

Pavel navštívil i společnost BWI, která u Chebu vyrábí tlumiče a brzdy do automobilů. Firma, která má čínské vlastníky, nabízí přes 200 pracovních míst a podle Pavla má zásluhu na rozvoji regionu. Zdůraznil, že na čínských investicích či obchodování s touto asijskou velmocí není samo o sobě nic špatného. Vadí mu spíš společnosti jako Huawei, které jsou napojené na čínský komunistický režim a mohou představovat bezpečnostní riziko.

Pavel se také zastavil na radnici v Sokolově, v Karlových Varech se setká s představiteli kraje a města a zahájí hokejový zápas mezi karlovarskou Energií a pražskou Spartou. Na závěr prvního dne návštěvy se setká s občany v krajské knihovně.