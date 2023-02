Pekarová Adamová ladí cestu na Tchaj-wan. Osobní pozvání dostala už loni

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová dnes prostřednictvím videohovoru mluvila s ministrem zahraničních věcí Tchaj-wanu Josephem J. Wu. Hovořili o její plánované návštěvě ostrovní země. Cesta by se měla uskutečnit koncem letošního března.

Čínské velvyslanectví v Praze tehdy návštěvu z Tchaj-wanu odsoudilo. Pekarová Adamová k tomu v červenci uvedla, že ji vyjádření velvyslanectví vůbec nepřekvapilo. „Myslím si, že tato reakce by měla naše rozhodování ovlivňovat na nula procent. Není důvod, abychom ho brali na zřetel,“ řekla. Obě země jsou svobodné a demokratické a samy si rozhodují o svých věcech, doplnila.

Podle mluvčí čínské diplomacie Mao Ning šlo o vážné vměšování do vnitřních záležitostí Číny. Čína považuje demokratický Tchaj-wan za svou nedílnou součást a hrozí mu vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti.

„Já jsem telefonát s tchajwanskou prezidentkou nedělal proto, abych někoho naštval,“ řekl Pavel v úterý v rozhovoru pro Frekvenci 1. Poukázal na to, že Česko má s Tchaj-wanem silné obchodní vztahy i sdílené hodnoty a nevidí jediný důvod, proč to skrývat. Z české strany to podle něj neznamená nic protičínského, ale jen vyjádření české suverenity a národních zájmů.