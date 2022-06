„Peťa není z ničeho obviněný.“ V Suché Lozi svému ministrovi věří

Ve zhruba tisícové obci mu nikdo neřekne jinak než „Peťa“. Mluví tak o něm starosta, prodavačky v místní samoobsluze i náhodný kolemjdoucí.

Řeč je o končícím ministru školství Petru Gazdíkovi (STAN) a Suché Lozi na Zlínsku, kde byl osm let starostou a kde před lety vznikalo hnutí Starostové a nezávislí, jehož image skautíků a sympatických hochů z plakátu se momentálně kvůli kauze Dozimetr silně otřásá.

„Pokaždé, když sem přijde na nákup, nejprve všechny ženské olíbá,“ vypadne z jedné z prodavaček, když se jí zeptáme, jaký je Petr Gazdík mimo malostranské paláce.

Na Slovácko jsme se vypravili poté, co vyšlo najevo, že sem za Gazdíkem loni na podzim přijeli dva vazebně stíhaní aktéři současné kauzy kolem pražského dopravního podniku – politik Petr Hlubuček a lobbista Michal Redl.

Kontakty s druhým jmenovaným ostatně byly důvodem, proč Gazdík před pár dny oznámil rezignaci na post ministra školství, byť nefiguruje mezi obviněnými, ale hovořilo se o něm kvůli tomu, že se s hlavním obviněným několikrát setkal a komunikoval s ním přes šifrovaný telefon.

„Měli by si z něj vzít příklad“

V místní samoobsluze se chvíli zdržíme, jelikož jde o jediné místo, kde lze v pracovní den chvíli po poledni někoho potkat.

„Měli by si z něj vzít příklad i jiní, kteří nikdy neodstoupí,“ hodnotí Gazdíkův přístup k celé kauze mladší muž, který zrovna platí u pokladny.

Naráží na předsedu hnutí ANO Andreje Babiše a jeho památnou větu „Nikdy neodstoupím, nikdy! Nech si to všichni zapamatují!“, kterou novinářům řekl v listopadu 2018 poté, co na veřejnost vyplula kauza zavlečení jeho syna Andreje na Ruskem anektovaný Krym.

Je to stejné jako v jiných obcích, které mají svého zástupce ve vysoké politice. Většina místních mu fandí a jsou rádi, že se dostal do velkého politického světa. Spolu s ním se totiž ten velký svět občas dostane i do jeho rodné obce.

„Po plese vzal prostě smeták a šel uklízet záchody,“ vzpomene si pokladní ze samoobsluhy.

„A taky manželovi, který je v zastupitelstvu, vždycky, když se schválí nějaký pro něj důležitý zákon, volá, co na něj říkají chlapi v hospodě,“ dodává první z prodavaček. Její manžel provozuje jednu ze tří tamních hospod.

Jak žena připomíná, hospodou jim za dobu Gazdíkova působení ve vysoké politice prošlo dost známých politických tváří. „I Zemana jsme tady měli,“ naráží na rok 2010, kdy do obce přijel tehdejší důchodce z Vysočiny a současný prezident.

„Věříme mu“

Z ministrova konce se prý radují jen ve vedlejší vsi. „Máme tady rivalitu s Bánovem. Od nich nikdo nebyl ve vládě, tak nám to přejí,“ vysvětlují prodavačky s mírnou nadsázkou. Do Bánova, kde Gazdík v minulosti učil na základní škole, se ale ptát raději nepojedeme.

Místo toho vyrazíme za starostou Václavem Bujáčkem (nestr. za STAN), který vedení obce po současném ministrovi v roce 2010 převzal. Gazdík mu od té doby kryje záda jako neuvolněný místostarosta. Účastní se prý i většiny zasedání zastupitelstva. „Nemá za to žádnou odměnu,“ podotýká Bujáček.

Jestli bude barvy STAN na sucholozské radnici hájit i v dalších letech, neví. O jeho možné kandidatuře se ještě nebavili a schůzka s kolegy ze zastupitelstva je teprve čeká. „Nikdo mu dveře nezavírá,“ říká starosta.

Jasno zatím nemá ani sám Gazdík. „Ještě jsem to neřešil. Pokud ale kandidovat nebudu, nebude to kvůli této kauze,“ říká s odkazem na to, že v tamním zastupitelstvu sedí už dvacet let.

Rezignaci na funkci místostarosty prý Bujáčkovi v souvislosti s kauzou Dozimetr nenabídl. „I kdyby ji nabídl, nepřijal bych ji,“ usmívá se starostu.

Svému kolegovi z vedení obce prý věří. „Peťa není z ničeho obviněný, věříme mu. To, jak se zachoval na ministerstvu, je na Západě běžné,“ dodává k rezignaci.

Že Hlubuček s Redlem v Suché Lozi byli, si pamatuje. Provázel je sám Gazdík, což ostatně přiznal i sám ministr. „Suchou Loz chtěl vidět Petr Hlubuček jako kolega z předsednictva a pražský radní pro životní prostředí. Chtěl vidět systém ekologické stability krajiny, který u nás už roky budujeme. S ním tam přijel Michal Redl,“ vysvětlil před nedávnem v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Poprosíme starostu, jestli by nám místa, která chtěl Hlubuček vidět, také neukázal. Sedáme do auta a vyrážíme za obec.

Takzvaný systém ekologické stability budují v Suché Lozi na Zlínsku už řadu let. Začal s ním právě Petr Gazdík v roli starosty. Rozjel i komplexní pozemkové úpravy a mapování intravilánu, díky čemuž má každý přístup na svůj pozemek přes pozemek obce, aby se předešlo sousedským sporům.

Jedeme se podívat na větrolamy, které obec postupně obnovuje kolem polí či luk. Starosta nám vysvětluje, že Suchá Loz patří k největrnějším obcím v republice. Součástí systému ekologické stability jsou i vodní plochy či suchý poldr.

Suchá Loz se dá bez urážky nazvat koncem světa. Nedaleko je hranice se Slovenskem, do Trenčína je to stejně daleko jako do krajského Zlína. Hezká krajina, fungující obec a dostatek pracovních příležitostí v okolí však láká nové obyvatele.

„Staré domky se prodaly a lidi se pořád ptají na stavební místa. V roce 2020 tu vznikla nová ulice a bylo hned vyprodáno,“ podotýká starosta.

Cestou k poldru se starosta ještě rozpovídá o Gazdíkovi. Chválí ho za to, že před dvaceti let obec takzvaně nastartoval. „Byli jsme v útlumu, hasiči nefungovali, tradice se moc nedodržovaly. Založil tu skauty, se kterými začal obec rozhýbávat,“ popisuje Bujáček Gazdíkovy začátky. Končícímu ministrovi tehdy bylo 28 let.

„Udělal se obecní ples, hody, stavěla se máj, opravila se hasičská zbrojnice, hřiště, škola,“ vyjmenovává další zásluhy. Gazdíkovi jsou prý se Suchou Lozí dlouhodobě spjati. „Jeho rodiče byli sedláci. Že jsou tady dlouho usazení, se dá vyčíst i z toho, že mají velmi nízké číslo popisné,“ vysvětluje.