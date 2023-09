Bartoš objednal koberce za 65 milionů, šíří politici ANO dezinformaci

A uváděl to i text, na který se Prokop odkazuje jako na zdroj - článek serveru Parlamentní listy publikovaný 30. srpna s titulkem „65 258 350 Kč za výměnu koberců u Bartoše. A už se to hýbe“. Titulek i perex pod ním naznačují, že ministerstvo uzavřelo překvapivě drahou zakázku.

„No to já nevím. Já to mám v tom videu, že ano, takže s tím teď těžko můžu něco udělat. Já se můžu maximálně omluvit, ale já jsem vycházel ze článku Parlamentních listů,“ řekl politik ANO.

„Za těch 65 milionů korun by ty koberce musely být létající, ne? Šlo skutečně jen o doložený překlep v registru smluv – novinář, který s tou zprávou přišel, to věděl ještě před zveřejněním článku. Šíření různých polopravd, lží a dezinformací škodí společnosti vždy, ale pokud se toho dopouští jakýkoli politik, je to o to horší. Podobné případy jen dokazují, jak je důležité podporovat mediální gramotnost. Je třeba, aby lidé uměli s informacemi i dezinformacemi pracovat sami, to je ale běh na dlouhou trať,“ napsal redakci Bartoš.