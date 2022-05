Práce na Zemanově bungalovu vrcholí. Podívejte se, kam se přestěhuje na penzi

Když se dělníků ptám, odkud jsou, odpovídají, že z Uzbekistánu. Víte, že stavíte dům současnému prezidentovi České republiky? Jeden z nich kroutí hlavou, že ne. „To nevíme. To bude opravdu dům vašeho prezidenta?“ reaguje muž v montérkách s bílým kloboukem.

Prezidentův dům viděla a ví také, že tady bude po odchodu z funkce bydlet. „Tak tady bude, je to normální člověk jako my. Dům se mi nelíbí, je moc moderní,“ říká pro Seznam Zprávy.

Na Zemanovu adresu říká, že ho v Lánech moc nevídají. „Moc se tady neukazuje. To (Václav) Klaus se ukazoval víc – jezdil tady na kole a měl jednoho chlapa jako ochranku. (Václav) Havel chodil občas do hospody a třeba přišel i na obec, byl normální,“ dodává.

Dlouholetou obyvatelkou Lán je také Jarmila Poštová, která v dvoutisícové obci žije 54 let. I ona tak ví, že tady chce Miloš Zeman po konci ve funkci bydlet. Během rozhovoru vzpomíná, že ho vídala pravidelně v září na tradiční vzpomínkové akci Masarykova vatra.

„Přestěhuju se z lánského zámku do Lán, do bungalovu. A v tomto bungalovu budu mít velkou knihovnu. V té velké knihovně budu mít spoustu knih, a ty budu číst. Četba zajímavých, především historických knih je něco jako rozhovor s moudrými lidmi. Je třeba mít pokoru při rozhovoru s moudrými lidmi. Není nutné mít pokoru při rozhovoru se závistivými hlupáky, to je ten základní rozdíl,“ prohlásil.