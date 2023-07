Prázdninový boj: opozice jde na barikády za důchodce i proti smlouvě s USA

„Během středy se to určitě neodhlasuje,“ je přesvědčen Okamura. Dodává, že jeho hnutí určitě nechce obstruovat, ale bude se snažit ostatní přesvědčit, že by pro novelu neměli hlasovat. „Tato vláda se snaží už podruhé okrást české důchodce,“ míní.

On sám bude ve třetím čtení prosazovat úplné zamítnutí návrhu. „Naše poslankyně Lucie Šafránková pak předloží i návrh na vrácení do druhého čtení,“ podotýká.

Příští rok v lednu by se mohl průměrný starobní důchod dostat na 20 700 Kč, oproti konci letošního roku by tedy mohl vzrůst o zhruba 400 korun. Jasněji bude v září, kdy Český statistický úřad zveřejní meziroční růst mezd za první pololetí.

Součástí návrhu je prodloužení minimální doby hrazení odvodů z 35 na 40 let. Předčasný důchod by měl být podle novely možný nejvýše tři roky před dosažením důchodového věku místo nynějších až pěti let. Pobíraná částka by se pak měla krátit více než doposud. Do řádného termínu penze by se nevalorizovala zásluhová část důchodu.