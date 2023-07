Jurečka: Penze by od ledna měly vzrůst o zhruba 400 korun

Příští rok v lednu by se mohl průměrný starobní důchod dostat na 20 700 Kč, oproti konci letošního roku by tedy mohl vzrůst o zhruba 400 korun. Jasněji bude v září, kdy Český statistický úřad zveřejní meziroční růst mezd za 1. pololetí.

Růst důchodů by měl každopádně zpomalit, zpřísnit se mají i podmínky pro odchody do předčasného důchodu. Alespoň podle novely, kterou se v současnosti zabývá Poslanecká sněmovna.

U předčasných odchodů do důchodu Jurečka počítá, že nové podmínky budou platit od 1. září. Zkrátit by se měla doba pro odchod ze současných pěti let na tři roky, zároveň se zvýší podmínka pro počet pojistných let na 40. Ministr upozornil, že v průměru penzisté platí pojištění 44,5 roku, pro většinu by to tak neměla být překážka.