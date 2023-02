Pospíšil chce jako pražský radní pečovat i o pohodu zvířat

Nové vedení hlavního města Prahy chce být průkopníkem v problematice zvířat na území města. Domácích i volně žijících.

Péči o pohodu zvířat, takzvané animal welfare, přijal mezi své gesce novopečený radní, europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09). „Chci problematiku zvířat řešit komplexně a systematicky. Čas ukáže, jestli to má smysl,“ říká.

V problematice pohody zvířat se angažuje dlouhodobě. Je spoluzakladatelem spolku Zvířecí ombudsman a aktivity týkající se zvířat má i v Evropském parlamentu.

Nyní si u koaličních partnerů prosadil, že ke kultuře a památkové péči by rád ještě přibral pohodu zvířat.

„Nikomu to nevadilo. Nebude to znamenat žádné nové úředníky a tabulky. Budu teď mít čas na to ukázat, zda má smysl řešit problematiku zvířat ve městě systematicky. Je zde totiž celá řada problémů, které veřejná státní moc příliš neřeší,“ vysvětluje Pospíšil, který by u některých případů chtěl sjednotit a zefektivnit rozhodovací praxi. Zvířata jsou podle něj okrajovým tématem úředníků z odboru životního prostředí.

Jako radní pro animal welfare by rád nastavil třeba metodiku pro případy, kdy je zvíře nějakým způsobem poškozeno vlivem člověka a úřady nevědí, co s ním. Jako příklad dává třeba nedávný případ týraného psa z Prahy 7. „V útulku ho dali dohromady a teď vyvstala otázka, jestli se má vrátit k majiteli, který mu způsobil ta zranění, ač to veterinární správa nedoporučovala. My jsme v té věci podali odvolání a teď celá věc leží na magistrátu,“ popisuje nový radní.

Praha má nové vedení Kdo jsou noví vládci Prahy? Podívejte se na fotoreportáž fotografa Michala Turka a politické reportérky Martiny Machové. Obrazem: Toto jsou noví vládci Prahy

Pod jeho gesci nově budou spadat i pražské psí útulky a také záchranná stanice pro volně žijící živočichy. Na její rekonstrukci už jsou vyčleněné peníze od minulé rady. Na Pospíšilovi nyní bude, aby se maximálně využily, a vzniklo tak moderní zázemí pro zvířata, ale i lidi, kteří o ně pečují.

„Jsou tam v rozpadlých unimobuňkách. Strašně oceňuju ty lidi, kteří tam pracují, jsou to nadšenci. Mají ale katastrofální zázemí,“ popisuje politik. Záchranná stanice v Jinonicích je příspěvkovou organizací Lesů hlavního města.

Rekonstrukci záchranné stanice považuje za jeden z nejdůležitějších cílů, kterým by se měl věnovat po celé volební období. Mnoho času a úsilí bude nutné vložit i do vyhlášky týkající se volného pohybu psů po Praze. „Minule skončila fiaskem. Čeká nás velká veřejná debata. Je to věc, ve které bude vždycky někdo nespokojený. Naším úkolem bude najít co nejlepší kompromis.“

Anketa Líbí se vám pozice radního pro pohodu zvířat? Ano, je to dobrý nápad 44,6 % Ne, je to zbytečné 53,3 % Nevím 2,1 % Celkem hlasovalo 961 čtenářů.

Předchozí vedení města chtělo začátkem loňského roku de facto zakázat volný pohyb psů po celém městě. Zahrnulo to do vyhlášky o ochraně veřejné zeleně, návrh ovšem vyvolal mezi majiteli psů nevoli.

„Připomínek se sešlo tolik, že nebylo ani reálné je vypořádat,“ řekl k tomu tehdejší pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) s tím, že zastupitelstvo nakonec o vyhlášce nehlasovalo.

Součástí animal welfare v Praze by měla být i humánní redukce holubů, kteří trápí některé městské části. U tohoto si Pospíšil uvědomuje, že pro některé některé občany může jít o podružnou věc.

Jiří Pospíšil se o pohodu zvířat nejen v Praze stará ve spolku Zvířecí ombudsman:

Přátelé, před pár týdny jsem vás informoval o nezvládnuté velké psí smečce z okolí Strašnic, která doslova terorizovala... Posted by Jiří Pospíšil on Saturday, February 4, 2023

Inspirovat se chce v Německu. Tam vznikají takzvané městské holubníky, kde volně žijící holubi žijí a pracovníci města je mají pod větší kontrolou. A to nejen zdravotní, ale i tou reprodukční. „Populace holubů tam redukují třeba odebíráním vajíček, aniž by to bylo násilné, drastické a nehumánní,“ vysvětluje a dodává, že holub je také živý tvor, byť k nim má řada lidí averzi.

Všechny nápady, včetně třeba případů zneužívání zvířat k žebrání v centru či chovu velkých šelem, bude chtít Jiří Pospíšil zpracovat do koncepce, kterou představí za měsíc a půl při představení programového prohlášení rady.