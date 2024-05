Přestaňte trucovat, vyzval Jurečka hnutí ANO. Jednání o důchodech začíná

Mimořádná schůze, která odstartuje jednání Poslanecké sněmovny o důchodové reformě, by měla trvat do čtvrtka. Vládní koalice už dopředu ohlásila, že k hlasování dojde v pevně stanovený čas. „Opozice je s tím srozuměna,“ řekl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Dnešní jednání by podle něj mělo trvat zhruba do 23. hodiny, poté se schůze přeruší do středečního rána.