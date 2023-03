Vyšší pokutu než prezident Pavel ještě za kampaň jednotlivec nedostal

Upozornil na to magazín Reportér , který pokutu vyčetl z transparentního účtu Pavlovy kampaně, ze kterého ji prezidentův tým tento týden uhradil.

Jak pro magazín vysvětlil člen úřadu Jan Outlý, část seznamu dárců neobsahovala povinné informace o sponzorech. „Přehled sponzorů, který jako kandidát zveřejnil před volbami, neobsahoval, a to bohužel ve výrazné většině případů, povinné informace. Tedy u fyzických osob datum narození a obec pobytu, u právnických osob název, IČO a sídlo,“ řekl Outlý.

„Nebyly to netransparentní údaje, ale chybějící údaje u některých dárců. Jestliže máte šest tisíc dárců a u všech máte mít předepsané údaje jako adresa a datum narození, a někdo z nich vám to nepošle, tak nemáme páku, jak to s těch lidí dostat. Byl jsem upozorněn, že 60 tisíc je v podstatě standardní pokuta za drobné nesrovnalosti. Nemám s tím sebemenší problém, protože k těmto věcem prostě dochází,“ reagoval na udělení pokuty prezident Petr Pavel během čtvrteční návštěvy Polska.