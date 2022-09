Průzkum: Rakušan by měl kvůli Mlejnkově kauze rezignovat

Mlejnek nastoupil začátkem července do čela Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), tedy civilní rozvědky. Následně se v médiích objevily informace o pravidelných stycích Mlejnka s lobbistou Michalem Redlem, který nyní čelí obvinění v kauze Dozimetr, týkající se údajné korupce v pražském dopravním podniku. Rakušan Mlejnka do funkce ředitele ÚZSI navrhl, ačkoli podle svých slov již tehdy věděl o Mlejnkových stycích s Redlem.

V průzkumu Medianu pro rozhlas uvedlo 56 procent dotázaných, že také ministr Rakušan by měl odstoupit z čela vnitra, a vyvodit tak politickou odpovědnost za prosazování Mlejnka. Podle 27 procent účastníků průzkumu by měl Rakušan na pozici ministra zůstat a zbylých 17 procent lidí uvedlo, že neví, jak odpovědět.

Odstoupení Rakušana by podpořili podle rozhlasu především voliči opozičních hnutí a také stran, které se nedostaly do Sněmovny. Například ale i z voličů vládního uskupení Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) by téměř jedna třetina byla pro rezignaci ministra vnitra. Podle ředitele Medianu Přemysla Čecha to však neznamená, že by tito lidé už ve volbách strany koalice nepodpořili.