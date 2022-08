Komentář: Mlejnek drtí důvěryhodnost vlády. Tohle nepůjde vysedět

Když se ideově nesourodá pětikoalice ujímala vlády, mudrovalo se hojně o tom, že její fungování nebude lehké a bude docházet k hodnotovým střetům. Témat se nabízelo mnoho od přijetí eura po manželství pro všechny. Přijetí eura se ovšem kvůli stavu veřejných financí přesunulo do říše sci-fi a z debaty o manželství pro všechny se pro toto volební období stala nepřehledná politická bramboračka míchaná rukou nerozdílnou napříč politickým spektrem.

První ostřejší koaliční střet proto není ideový, ale čistě politický. Pirátský poslanecký klub vyzval k výměně šéfa Úřadu pro zahraniční styky a informace Petra Mlejnka. Ten je kritizován za své kontakty s podnikatelem Michalem Redlem, toho času trestně stíhaným. Tedy za něco, co už stálo místo nejednu veřejnou figuru.

„Strana vznikla v reakci nad nedobrým stavem politické kultury a z těchto důvodu nemůže v této věci akceptovat postup koaliční vlády,“ píše se – poněkud kostrbatě – dále v usnesení. Pokud by jej Piráti ve stranickém referendu odhlasovali, bude to docela silná káva. Koaliční poslanci mohou k lecčemu vyzývat a volat po jednání, jako to činí Jakub Michálek. Ale když se jedna z vládních stran usnesením celostátního fóra distancuje od činnosti vlády, byť jen „v této věci“, může být zaděláno na obstojnou koaliční krizi.