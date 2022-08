Michal Zděnek se totiž na policii neobrátil - nepodal například trestní oznámení, jak by jeho věta mohla naznačovat. Bylo to právě naopak, policie si našla Zděnka sama.

3. 2. 2022: Zděnek se setkává s Adamem na Pankráci. „Na závěr schůzky pak Petr Adam doprovodil Ing. Zděnka k jeho motorovému vozidlu a poté, co Ing. Zděnek odemkl, otevřel si Petr Adam dveře předního spolujezdce a do kabiny vozidla něco vhodil. Ing. Zděnek až po nastoupení zjistil, že se jedná o bílou dopisní obálku. Ing. Michal Zděnek se následně dostavil k policejnímu orgánu, kterému obálku vydal a byl přítomen jejímu následnému ohledání i zjištění, že se v ní nachází peněžní prostředky ve výši 100 000,- Kč,“ zaznamenala další dění policie v usnesení o zahájení trestního stíhání.

„Ano, to si pamatuji, jen už přesně nevím, kdy to bylo,“ přiznává Michal Zděnek kontakt s policistou z roku 2020. Vysvětlit rozpor mezi svou větou v prohlášení (tj. „přihlásil jsem se na Mlejnkovo naléhaní na policii“) a policejními záznamy ve spisu („kontaktovali jsme Michala Zděnka sami“) však neumí.

„Nevím, co si policisté napsali do spisu, třeba je to nějaká jejich taktika,“ říká v rozhovoru s reportérem Seznam Zpráv Zděnek. Opakuje, že mu Mlejnek pomohl a on se snažil také pomoci dobré věci, i když připustil, že Mlejnkovu pomoc vnímal spíše emotivně.