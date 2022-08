Šéfa špionů začala prověřovat inspekce kvůli únikům informací

Další zdroj blízký vyšetřování GIBS redakci potvrdil, že o prověřování Mlejnkovy role byly rozšířeny úkony trestního řízení. Inspekce chce zjistit, zda to byl on, kdo Redlově skupině předával informace, za jakých okolností to případně bylo a kde on sám k nim mohl přicházet, když v té době pracoval v soukromé firmě.