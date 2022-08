Komentář: Šéf špionů by měl skončit. Ale Rakušan na něj vsadil

Doba je zlá. Na březnové konferenci s názvem Naše bezpečnost není samozřejmost to premiér Fiala vyjádřil slovy: „Evropa se ocitla ve válce.“ A dodal: „Ruská invaze na Ukrajinu otřásla mnoha našimi jistotami, oslabila a odhalila slabiny bezpečnostní architektury v Evropě, kterou budeme muset nově uchopit a hlavně aktivně, nikoli jenom jako pozorovatelé spoléhající se na ostatní, rozvíjet.“

To je i případ čerstvého ředitele civilní rozvědky (Úřadu pro zahraniční styky a informace) Petra Mlejnka. Tento „šéf českých špionů“, jak zjistily Seznam Zprávy , udržoval řadu let kontakty s Michalem Redlem, toho času ve vazbě. Vyšetřovatelé ho viní z toho, že byl hlavou organizované zločinecké skupiny z kauzy Dozimetr.

Petra Mlejnka schválila do funkce vláda na návrh ministra vnitra Víta Rakušana 1. června. Dozimetr propukl 15. června. Mlejnek na místo šéfa rozvědky nastoupil 8. července. Předtím podle svých slov ještě Rakušanovi o svých stycích s Redlem pověděl. Ministr vnitra to vzal na vědomí s tím, že Mlejnek má platnou bezpečnostní prověrku, a když je s ním srozuměný Národní bezpečnostní úřad, tak on také.