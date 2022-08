Jedna schůzka s Redlem a šéf pošty skončil. Za Mlejnka se Rakušan postavil

Několik dnů poté, co policie zasahovala v úplatkářské kauze Dozimetr, oznámil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), že odvolá ředitele České pošty Romana Knapa. Jedním z hlavních důvodů měly být jeho styky s hlavním obviněným v kauze, podnikatelem Michalem Redlem.

Necelé dva měsíce poté však svoji někdejší ráznost ztratil. A to u šéfa Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Petra Mlejnka, kterého Rakušan do čela organizace dosadil letos v červenci. Jak zjistily Seznam Zprávy, i on udržoval styky s Michalem Redlem.