Klíčový svědek promluvil. Jeho výpověď byla důležitá i pro vládu

Nebýt jeho prohlášení, šéf rozvědky by jednání vlády možná ve funkci nepřežil. Klíčová postava v příběhu kolem ředitele rozvědky nyní promluvila.

Michal Zděnek, bývalý člen dozorčí rady pražského dopravního podniku a důležitý svědek v kauze Dozimetr, v rozhovoru pro Seznam Zprávy poprvé komentuje své pohnutky pro sepsání čestného prohlášení na podporu ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Petra Mlejnka. Vláda ve středu řešila jeho důvěryhodnost, protože byl v uplynulých letech v kontaktu s obviněným podnikatelem a lobbistou Michalem Redlem, údajným vůdcem stíhané skupiny v kauze Dozimetr.

Zděnek popsal, že své prohlášení před advokátem vytvořil za účasti Mlejnka. Svá slova adresoval členům sněmovní komise, která příští týden bude dění kolem ÚZSI řešit. Že Mlejnek dokument využije na svou obranu při jednání vlády, nevěděl. „Nevadí mi to. Nejsem nikým a ničím řízen, už od dětství. Pan Mlejnek mě k ničemu netlačil, udělal jsem to dobrovolně a rád,“ pronesl v interview.

Zděnek hájí Mlejnka zejména na základě jeho doporučení, aby se v případu kolem pražského dopravního podniku vydal na policii. Zda tak učinil okamžitě, nebo až s prodlevou, si však Zděnek dnes již nevybavuje. „Já mám obecně dobrou paměť - ale časové zařazení si dobře nepamatuji. Na tuhle otázku neumím spolehlivě odpovědět,“ dodal.

Proč jste čestné prohlášení na obranu Petra Mlejnka sepsal?

Mé svědectví jsem primárně adresoval Stálé komisi pro kontrolu činnosti ÚZSI, která dle mých informací zasedá 25. srpna. Před tímto jednáním by z mé strany nebylo profesionální obsah mého prohlášení detailně komentovat v médiích. Ale mohu již nyní komentovat základní okolnosti vzniku dokumentu a mé motivace.

Ta byla jaká?

Má motivace byla jednoduchá. S tím, jak je spojováno jméno pana Mlejnka s lobbistou Redlem, jsem chtěl poskytnout moje osobní svědectví a sdělit osobní zkušenost s panem Mlejnkem, kterou s ním v souvislosti s kauzou Dozimetr mám. Popsal jsem, jakou hrál roli ve vztahu ke krokům, které jsem činil. Jeho roli vnímám jako pozitivní.

Řekl vám pan Mlejnek v dané době, že se s Michalem Redlem zná?

Ano, to mi řekl. Věděl o daných lidech spoustu věcí. Nedávalo by mi vůbec žádný smysl, kdyby pan Mlejnek na straně jedné s těmito osobami spolupracoval a na straně druhé mi opakovaně doporučoval, abych se obrátil ve věci na policii. O panu Redlovi a dalším dnes stíhaném Dovhomiljovi mluvil velmi negativně, zrazoval mě od jakýchkoliv kontaktů s nimi a doporučoval mi, abych se obrátil na policii.

Detaily Dozimetru neznal

Neměl jste ale obavu, že by na základě známosti s Redlem mohl informace těmto lidem naopak vynášet?

Obecně jsem v komunikaci citlivých záležitostí opatrný. Nemyslím si, že bych před ním hovořil o něčem, co by bylo bezpečnostním rizikem. Bylo to spíše tak, že já jsem se od něho věci dozvídal, než že bych mu informace předával. Já byl ten, kdo se dozvídal informace z prostředí.

Kdy jste se takto s panem Mlejnkem radil?

Bylo to zhruba v polovině roku 2019. Události pak byly překotné, začala se následně objevovat různá podivná rozhodnutí a podivné zakázky. Na podzim 2019 začal být do dozorčí rady dopravního podniku prosazován pan Augustín (bývalý finanční ředitel dopravního podniku, jehož policie v kauze Dozimetr trestně stíhá, pozn. red.), což vyvolalo v mnoha lidech pochybnosti. Začalo se hovořit o kontaktech pana Augustína, i v této souvislosti jsem se obrátil na pana Mlejnka, díky čemuž jsem se dozvěděl informace, o kterých si v novinách nepřečtete.

Když jste se v případu dostal do kontaktu s policií, o tom jste pana Mlejnka informoval?

Jsem zcela autonomní, pan Mlejnek netušil, jaké kroky činím. On mi jen doporučoval, abych v určitý moment policii okamžitě kontaktoval. Následně už to ale bylo rozhodnutí, které jsem učinil.

Věděl pan Mlejnek o tom, že s policií spolupracujete a šel skrze vás úplatek od jednoho z podnikatelů?

Absolutně nevěděl a vědět ani nemohl.

Vy jste policii svědectví pana Mlejnka a jeho kontakty do skupiny kolem lobbisty Redla nenabízel?

Ne, to by nebylo šťastné. Vždy mluvím sám za sebe. On mi ani nedoporučoval žádný konkrétní postup, nezprostředkovával mi žádný kontakt na policisty, to jsem logicky řešil po své linii.

Nejdříve vám pan Mlejnek poradil, ať se obrátíte na policii, až pak jste se dostal do kontaktu s policií?

Na základě konzultací s panem Mlejnkem, kdy jsem od něho získával cenné informace a zároveň se prohlubovala má nejistota s fungováním dopravního podniku, jsem se dostal do kontaktu s vyšetřovateli.

Kdy přesně jste šel na policii poté, co vám pan Mlejnek sdělil pro vás důležité informace?

Já mám obecně dobrou paměť - ale časové zařazení si dobře nepamatuji. Na tuhle otázku neumím spolehlivě odpovědět.

Šel byste na policii i bez Mlejnkova doporučení?

Ano.

Takže lidově řečeno, on byl jakýmsi vaším bezpečnostním konzultantem v době, kdy na vás skupina kolem Redla začala tlačit?

Ano, pomáhal mi v celé situaci se zorientovat a poskytoval mi odborné, bezpečnostní rady.

Vy jste se o dění kolem Redla začal tedy zajímat ještě před tím, než začaly tlaky na prosazení Matěje Augustína do funkce ekonomického ředitele podniku koncem roku 2019?

Jsou to už tři roky, ale ano, jména lidí kolem Redla se začínala objevovat už zkraje roku 2019, záhy po volbách v roce 2018. Byly to drby, které jsem postupně ověřoval, jména, která dnes v kauze známe, začala tehdy prosakovat.

V dané době pan Mlejnek nepůsobil v tajných službách, byl manažerem ve firmě Techniserv. Proč pro vás byly jeho informace relevantní?

Věděl jsem o jeho minulosti válečného veterána, věděl jsem, že se dlouhodobě pohyboval v bezpečnostní komunitě, aniž bych věděl přesné detaily. V okruhu mých známých není mnoho lidí s takovými zkušenostmi, takže byl přirozeným kandidátem pro konzultaci daných témat.

Považujete pana Mlejnka za svého kamaráda?

Ano, což ale při mém rozhodování podat svědectví nehrálo žádnou roli.

Řešil s vámi někdy nějaký byznys, zakázky?

Ne. Nikdy jsme nebyli v obchodním kontaktu.

Nikdo mě netlačil

Jak na vás působí, že v čele rozvědky stojí muž, který se dlouhá léta stýkal s lidmi jako Redl?

K tomu se nechci vyjadřovat. Já jsem pouze řekl, že mi pomohl při rozkrývání kauzy Dozimetr, pomohl mi zorientovat se, co se kolem organizované skupiny dělo. Vůbec se nechci nechat zatáhnout do diskuse o jeho jmenování do čela rozvědky, to jde zcela mimo mě. Já jen předal osobní svědectví.

Chtěl po vás ministr vnitra či ředitel Mlejnek, abyste dané prohlášení vypracoval?

Ne. Pana Rakušana jsem nikdy osobně neviděl, neznám ho. Byla to pouze má vlastní iniciativa, přišlo mi, že pan Mlejnek je do kauzy nespravedlivě zatahován. Za Michala Zděnka jsem pouze sdělil osobní zkušenosti.

Jak ke vzniku prohlášení došlo?

V pondělí 15. jsem prohlášení u advokáta sepsal a podepsal.

Byl u toho i pan Mlejnek?

Jasně. Potkali jsme se u advokáta, napsal jsem text, který mi vyhovoval. Prohlášení jsem podepsal a řekl mu, ať si s ním dělá, co uzná za vhodné. Věděl jsem jen, že prohlášení potřebuje na jednání sněmovní komise. Proto jsem prohlášení adresoval jejím členům. Nevadí mi, že dokument využil i na jednání vlády. Nejsem nikým a ničím řízen, už od dětství. Pan Mlejnek mě k ničemu netlačil, udělal jsem to dobrovolně a rád.

Překvapilo vás, jakou politickou sílu prohlášení má? Nebýt ho, Petr Mlejnek už dnes možná není ve funkci.

V české politice mě neustále něco překvapuje. Na druhou stranu události jsou natolik překotné, že jsem o tom ještě neměl čas přemýšlet.

Den po jednání vlády jste dané prohlášení vysvětloval policistům. Zajímalo je, zda jste opravdu autorem dokumentu?