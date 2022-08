Mlejnek zůstává šéfem rozvědky. Pomáhal s kauzou Dozimetr, řekl premiér

Jak konkrétně vysvětlil ředitel setkávání s Redlem - co spolu řešili, odmítli ministři říct. S odvoláním, že celá konverzace probíhala v důvěrném režimu. Na všechny otázky ale dostali uspokojivé odpovědi, uvedl premiér Petr Fiala (ODS).

Premiér poté naznačil, že se ředitel civilní rozvědky zapojil do rozplétání kauzy Dozimetr. „Vláda obdržela informaci, že pan Mlejnek sehrál pozitivní roli při objasňování kauzy Dozimetr,“ dodal bez bližších podrobností.

Rakušan doplnil, že v tuto chvíli o hledání náhradníka neuvažuje. „Skutečně jeho výsledky za ten měsíc jsou velmi kvalitní. V současnosti další jméno nemám, ale pokud by kdokoliv nedostal přísně tajné, kdo to ve funkci mít musí, je to logickým důvodem, že tu funkci nemůže vykonávat,“ řekl ministr.