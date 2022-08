Poslední kapka? Mlejnka zachytily odposlechy, přihlížel korupčním praktikám

Petr Mlejnek, šéf civilní rozvědky, svou rezignaci oznámil jen pár hodin poté, co se jej reportéři Seznam Zpráv pokusili konfrontovat s dalšími pochybnostmi z jeho profesního života. Konkrétně: dotazovali se jej na jeho roli v kauze Techniserv.

Mlejnek totiž více než deset let pracoval v soukromé firmě Techniserv, jejíž tři vysoce postavení manažeři byli souzeni kvůli korupčním praktikám. A nakonec byli bez většího zájmu médií i odsouzeni.

Seznam Zprávy nyní prostudovaly všechny vydané rozsudky i důkazy, které se probíraly při veřejném soudním jednání dnes už pravomocně uzavřené kauzy.

Mlejnkovu bezúhonnost přitom nejvíc ohrožuje dokument ve spise označený jako Pavouci_10.

Mlejnek: Je dohoda?

11. dubna roku 2016, bylo to pondělí, se v pražské kanceláři firmy Techniserv sešel Petr Mlejnek s dnes odsouzeným Tomášem Dostálem, Michaelem Hrbatou a dalšími dvěma manažery. V desáté minutě odposlechu se slova ujali Tomáš Dostál a Petr Mlejnek.

Debatovali o tom, jak vyhrát jednu z vytipovaných veřejných zakázek. A v podstatě od počátku mluvili jen o nezákonných způsobech. Nejprve probírali možnost, že by se tajně domluvili s konkurencí. Tedy, že by si zajistili takzvané křoví a fakticky uzavřeli jakousi kartelovou dohodu. Trestní právo takový fígl kvalifikuje jako „pletichy při veřejné soutěži“.

Konec šéfa ÚZSI Šéf civilní rozvědky Petr Mlejnek po necelých dvou měsících končí ve funkci. „Měl veškeré předpoklady, aby funkci ředitele vykonával dobře. Což za poslední měsíc a půl dokázal svou prací,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Šéf rozvědky Mlejnek končí. „Byl na něj enormní tlak, mrzí mě to,“ řekl Rakušan

„Teďka chceme soutěžit na MMR, Roman to tam chystá, to je tam, to teďka chystá,“ otevře téma Tomáš Dostál (uvádíme doslovný přepis monitorovaných schůzek tak, jak se s nimi seznámili soudci).

A Petr Mlejnek, v té době strategický manažer, navrhne dohodu s konkurencí. Nejprve se snaží být opatrný a nepoužívá jména: „Je dohoda, je dohoda, je dohoda s tím? Aby do toho nelezl.“

Dostál ale hned nepochopil, koho Mlejnek myslí. A tak se doptával, koho myslí. Mlejnkova opatrnost šla v tu chvíli stranou. „S Ježem… On o těch světlech mluvil,“ dodává. Daniel Jež byl šéfem konkurenční firmy Gating, která se chtěla výběrového řízení účastnit. Jenže Dostálovi se Mlejnkův návrh nezdál. Měl totiž jeden zásadní problém. Nešlo si ohlídat, kdo všechno se tendru zúčastní, a dohoda se všemi by mohla být komplikovaná.

„Jo, už, už dali poptávku, jako jo. Ale my jsme přes toho dodavatele, my jsme ty světla změnili, jsme domluveni s dodavatelem a jsme domluveni, že to budeme integrovat. Nevím, jestli se Roman domluvil přímo s Ježem, ale vono tam půjde dalších. To bude otevřený veřejko, jo,“ říká Dostál. Po chvilce Mlejnka přesvědčil, že kartelová dohoda není nutná. V rukou měli totiž údajně jiný trumf.

Podíleli se na vypracování zadávací dokumentace a chtěli do zadání vložit parametr, který nikdo jiný nesplní. Což Dostal Mlejnkovi vysvětluje slovy: „Takže nemá cenu se kvůli jednomu (dodavateli) domlouvat. Ale Roman to má podchycený přes výrobce světel. Dá tam některý světla, který jsou specifický,“ říká Dostál. Mlejnka to vysvětlení uspokojilo a pokračovali v hovoru o dalších zakázkách.

Tresty pro pět lidí

Policie dění ve firmě odposlouchávala několik týdnů, v květnu 2016 pak provedla razii. Pražské soudy si případ mezi sebou „pinkaly“ až do jara 2021, kdy padl pravomocný rozsudek. Tři manažery Techniservu – Michaela Hrbatu, Tomáše Dostála a Romana Šmída – soud potrestal za zločin sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, jehož se dopustili při tendrech na síťovou infrastrukturu České obchodní inspekce a stavební zakázce na Ministerstvu pro místní rozvoj.

A v tom jim podle rozsudku měl pomoct i Miroslav Burda z České obchodní inspekce a Marta Reichlová z Ministerstva pro místní rozvoj, kteří manažerům Techniservu zařídili přístup k parametrům zakázek měsíce před jejich uveřejněním.

Jak už v minulosti vyčetl z rozsudků získaných s pomocí zákona o veřejném přístupu k informacím server iROZHLAS.cz, veřejné zakázky měly ovlivnit například tisícikorunové bankovky v papírové tašce. Na jednom z dalších odposlechů například padlo: „Vím, že jsou to drobný, ale kdyby z té České obchodní inspekce vypadly ročně milion, dva…“ Jak totiž ukazuje výpis zakázek, Techniserv ve státní správě uspěl opakovaně a například Ministerstvu obrany dodával technologie za stamiliony korun.

„Chodil tam i Mlejnek“

Samotný Mlejnek však v případu nikdy obviněn nebyl. A v rozsudcích se jeho jméno objeví jen jednou. To když soud cituje obhajobu odsouzeného Hrbaty (mimochodem někdejšího poslance ODS a náměstka ministra obrany), který tvrdil, že v tašce, kterou nechal úředníkovi, nebyl úplatek, ale dárek. „Kabelky roznášel ve společnosti každý obchodník, je to normální běžná praxe za poděkování, vína jsou legálně nakoupena. Chodil tam i pan Dostál, Petr Mlejnek, nikdy v tom nebylo nic protiprávního,“ píše se v jednom z rozsudků.

Seznam Zprávy požádaly Mlejnka, v tu chvíli ještě šéfa civilní rozvědky, v úterý ve tři odpoledne, aby svou roli v případu vysvětlil. Textovou zprávu si přečetl, ale nereagoval na ni. Ve středu ráno pak po 54 dnech ve funkci oznámil svou rezignaci. Bez bližšího vysvětlení.

Foto: Seznam Zprávy SMS zpráva Petru Mlejnkovi od reportéra Janka Kroupy.

Jak z odposlechů plyne, Mlejnek měl detalní informace o postupu svých kolegů. Na policii se neobrátil, i když pro trestný čin korupce a manipulace s veřejnými zakázkami platí oznamovací povinnost.

Má jedinou výjimku – platí pro ty, kteří by si sami mohli přivodit trestní stíhání.

Stíhání se přitom vyhnulo i samotné firmě Techniserv, byť v obdobných případech se snaží státní zástupci stíhat i právnické osoby. Proč? To není možné zjistit. „Není možné poskytovat informace z neveřejného přípravného řízení vztahující se ke konkrétním osobám,“ vyhnul se přímé odpovědi mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.

Tři pochybnosti kolem Petra Mlejnka: 1. Kontakty s Redlem a spol.: Otevřelo je zjištění Seznam Zpráv, že měl v minulých letech kontakty s lidmi obviněnými v organizované skupině kolem Michala Redla. Nešlo jenom o Redla, který je považován za hlavu obviněné skupiny, ale také například o Pavla Dovhomilju. Jaké obchodní kontakty ho pojily s nesvéprávným Michalem Redlem, zatím není zcela objasněno, kontakty s Pavlem Dovhomiljou však do jisté míry ilustrovány jsou. Seznam Zprávy minulý týden napsaly, že s tímto mužem, který v Dozimetru usiluje o pozici spolupracujícího obviněného, komunikoval Mlejnek o licencích pro firmu AŽD. Bylo to na sklonku minulého roku, přičemž už v prvních měsících toho letošního se Mlejnek stal kandidátem na post ředitele tajné služby, z něhož nyní odchází. 2. Působení ve společnosti Techniserv: Poté, co opustil službu ve vojenské tajné službě, se Petr Mlejnek stal manažerem společnosti Techniserv. Jde o firmu, která se ve velkém uchází o veřejné zakázky, na dvě z nich – šlo o zakázku pro Českou obchodní inspekci a pro Ministerstvo pro místní rozvoj – nasadila své lidi policie a v roce 2016 zadržela několik lidí. Případ dospěl až k soudu, kde byli tři manažeři Techniservu odsouzeni za korupci (definitivně případ skončil v únoru 2021). Jak se ukazuje, vyšetřování se dotklo i Petra Mlejnka, přestože nebyl v kauze obviněn. Policie zachytila na odposleších nasazených v případu i jeho. A záznam odposlechů dokládá, že se Petr Mlejnek aktivně podílel na manipulaci zakázek, které skočily odsouzením jeho kolegů za korupci. 3. Angažmá manželky: Server Aktuálně přinesl informaci, že podezřelé obchodní kontakty má i Mlejnkova žena. Mlejnková se v roce 2017 stala čtvrtinovou spolumajitelkou firmy Dyn Tedes, která poskytuje ochranu proti odposlechům. Dalších 40 procent vlastní manželka bývalého detektiva Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Luďka Vokála, kterého soud před několika měsíci pravomocně potrestal v kauze Vidkun za korupci a vynášení informací z policejních spisů. Mlejnek přiznal, že jeho žena ve firmě figurovala. Podle něj ale své působení ukončila, když podíl prodala letos 28. června. Luděk Vokál byl pravomocně odsouzen letos v dubnu, tedy zhruba o dva měsíce dříve, než se Mlejnkova žena dle jeho slov podílu ve firmě zbavila.

Mimořádně obsáhlý spis…

Seznam Zprávy v této souvislosti oslovily všechny soudce a státní zástupce, kteří se tímto případem zabývali. Jenže ti si už konkrétní detaily nepamatují, anebo se k nim nechtějí vyjadřovat s odkazem na mlčenlivost.

„Nevybavuji si, že by jméno vámi uváděné osoby (Petra Mlejnka) v řízení vůbec zaznělo, a to ať již v jakékoliv souvislosti. Nutno však podoktnout, že odposlechy byly přehrávány při hlavním líčení v druhé polovině roku 2019, řada z nich byla špatné technické kvality, spisový materiál byl mimořádně obsáhlý, a tak je možné, že uvedené tam v nějaké nepodstatné roli ve vztahu k předmětu dokazování zaznělo, ale už si to prostě nepamatuji,“ uvedl soudce Libor Holý z Obvodního soudu pro Prahu 10.