Šéf rozvědky Mlejnek končí. „Byl na něj enormní tlak, mrzí mě to,“ řekl Rakušan

Nešlo jenom o Redla, který je považován za hlavu obviněné skupiny, ale také například o Pavla Dovhomilju. Jaké obchodní kontakty ho pojily s nesvéprávným Michalem Redlem, zatím není zcela objasněno, kontakty s Pavlem Dovhomiljou však do jisté míry ilustrovány jsou.

Seznam Zprávy minulý týden napsaly, že s tímto mužem, který v Dozimetru usiluje o pozici spolupracujícího obviněného, komunikoval Mlejnek o licencích pro firmu AŽD. Bylo to na sklonku minulého roku, přičemž už v prvním měsících toho letošního se Mlejnek stal kandidátem na post ředitele tajné služby, z něhož nyní odchází.

Mlejnkova rezignace přišla několik hodin poté, co ho Seznam Zprávy konfrontovaly s novými pochybnostmi, které kolem jeho minulosti redakce zjistila.

„Nic jiného než rezignace nemohlo přijít. Tomu všemu ale mohl, a hlavně měl, předejít ministr Rakušan, který měl ty informace ještě před jmenováním pana Mlejnka do funkce. My jsme dali předsedovi vlády jasný požadavek. Vít Rakušan musí po těch všech skandálech skončit v cele resortu vnitra. Premiér to odmítl, a proto jsme vyvolali hlasovaní o nedůvěře,“ vysvětlila postoj hnutí předsedkyně jeho poslaneckého klubu Alena Schillerová.