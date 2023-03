Rakušan: Žádost o abolici pro Mynáře? Vrchol Zemanovy politiky

„Možná to nakonec ukazuje, že především okolí prezidenta Miloše Zemana byl problém větší, než si myslíme,“ uvedl Rakušan.

To, že Zeman se svojí žádostí mířil zcela otevřeně směrem k jeho nejbližšímu spolupracovníkovi, ukazuje, že je potřeba změna stylu prezidentování a chápání této funkce, míní. Fiala má jeho jednoznačnou podporu.

Nebylo to poprvé, co prezident o něco podobného žádal. Již loni premiér odmítl abolici, která by znemožnila zahájit případná stíhání v kauzách skartace vrbětické zprávy a úniků informací Bezpečnostní informační služby (BIS) na Hrad. Zeman poté uvedl, že Fialu o nic takového nežádal.