Schwarzenberg: Od Zemana bych vyznamenání asi nepřijal

„Je to pro mě veliká čest. Obzvláště, když je to ve společnosti takových osobností, jako je Petr Pithart a Pavel Rychetský, které oba velmi ctím,“ řekl v pátek Seznam Zprávám čestný předseda TOP 09. Ve svých vyjádřeních byl kvůli zdravotní indispozici stručný.

On sám se v roce 2013 o post hlavy státu ucházel, a to v prvních přímých volbách. Někdejšího kancléře Václava Havla tehdy porazil Miloš Zeman. Kampaň proti sobě ze strany Zemana a jeho spojenců tehdy označil za lživou. Zřejmě i proto by od něj vyznamenání nepřijal. „Patrně ne,“ řekl Schwarzenberg.