Šéf české diplomacie Lipavský: Chci Ukrajině umetat cestičku do EU

Do začátku českého předsednictví Evropské unii zbývají necelé dva měsíce. Jedním z jeho tří pilířů má být i Ukrajina.

„Chceme udělat konferenci, která bude chtít podpořit její snahu stát se členem Evropské unie,“ potvrdil v pátek v pořadu Ptám se já ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

O záměru české vlády přivézt do Prahy během předsednictví ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, informovaly Seznam Zprávy už v půli dubna.

Kyjev o vstup do Evropské unie požádal nedlouho poté, co na Ukrajinu 24. února zaútočilo Rusko. Europoslanci následně vyzvali orgány Evropské unie, aby pracovaly na přiznání statusu kandidátské země Ukrajině a začlenily ji do jednotného unijního trhu.

Předseda Evropské rady Charles Michel nicméně upozornil, že najít jednomyslnou shodu mezi všemi členskými státy bude složité. „Víme, že v Evropě existují různé pohledy,“ poznamenal.

„Členství Ukrajiny v Evropské unii musí být absolutní skutečností,“ citovala ve čtvrtek ČTK prezidenta Zelenského. Podle něj „nestačí sliby a perspektivy, ale praktické kroky“. „Vím, že jsme na tyto kroky připraveni, a vy to víte též,“ vzkázal účastníkům dárcovské konference ve Varšavě, kam se připojil prostřednictvím videa.

„Jedna věc je tento vstup podporovat a druhá je získat pro to podporu,“ řekl Seznam Zprávám v pátek šéf české diplomacie. „Ukrajinci nyní umírají, aby byli součástí EU. Chci umetat Ukrajině cestičku do EU, protože vím, že to bude dlouhodobý proces,“ dodal Lipavský.