Senát volí ústavní soudce. Pavel: Nesmějí být submisivní k politikům ani médiím

Senát rozhoduje o nominaci tří nových soudců Ústavního soudu. Do horní komory Parlamentu dorazil i prezident Petr Pavel. Ten do Senátu poslal trojici svých favoritů – profesora ústavního práva Jana Wintra, soudce Nejvyššího správního soudu Josefa Baxu a bývalou prezidentku Soudcovské unie Danielu Zemanovou.

Zároveň naznačil, jak bude chtít ústavní soudce vybírat i do budoucna, neboť v jeho prvním roce na Hradě ho čeká velká výměna soudu. Do poloviny příštího roku se totiž musí obměnit 10 z 15 ústavních soudců.

Vyjádřil se zejména k Josefu Baxovi a námitkám, že byl „předem domluvený“. „Byl to naprosto jasný a očekávatelný kandidát, my v justici nemáme moc osobností, které by byly jasným kandidátem na post ústavního soudce. Už léta dopředu přemýšlíme a očekáváme, že tato osobnosti bude do ÚS jmenována,“ zastal se Láska Baxy. Danielu Zemanovou pak ocenil jako výbornou „soudkyni - praktičku“, za kterou mluví především její precizně napsané rozsudky.