Senátoři chtějí zpřesnit, co je nutná obrana. Odborníci jsou opatrní

„Já si nemyslím, že bychom do veřejnosti měli vysílat vzkaz: sáhněte na zbraň, když se něco děje, až pak se bude řešit co a jak. Jsou situace, kdy člověk jedná v omylu. Může reagovat na někoho, kdo není zločincem,“ upozornil na možnou problematiku změny zákoníků.

Zároveň připomenul, že ve Spojených státech, kde uznávají pravidlo „můj dům – můj hrad“, kterým svolavatelé pojmenovali i úterní setkání, mají na druhé straně i jednu povinnost – „duty to retreat“, tedy povinnost ustoupit. „Nebránit se, pokud mám možnost utéct. To v Česku není,“ upozornil Lata.

Proti se postavil i poslanec Marek Benda (ODS). „Pokud se něco měnit nemusí, měnit se to nemá, u trestního práva je to ještě zásadnější než u jiných. Buďme opatrní,“ upozornil řečníky i kolegy poslance, kteří si debatu přišli poslechnout.

Náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík ale upozornil na to, že život je nejvyšší forma a že policie bude vždy, když dojde k úmrtí, zahajovat trestní řízení a věc šetřit. „Pokud se ukáže nutná obrana, tak tu věc odložíme. Ať to bude v zákoně vypadat jakkoliv, musíme případ šetřit,“ vysvětlil.

„Na jednoho obránce z ozbrojených složek v Česku připadá asi 350 občanů. Armáda ani policie lidem ve chvíli, kdy se něco bude dít, nezvládne rychle pomoct. Ti lidé se budou bránit a je lepší, když to bude legislativně ošetřeno, než když to bude živelné. Měla by se založit domobrana a být poučena, jak zbraně používat. Velice důležitá věc do budoucna i s ohledem na konflikt na Ukrajině,“ uvedl bývalý zákonodárce.