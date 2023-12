Máte dítě ve firemní školce? Zaplatíte víc na daních

Rodiče dětí, které chodí do firemní školky, příští rok pravděpodobně překvapí pohled na výplatní pásku. Zjistí totiž, že se jim zvýšily daně.

Důvodem je nový limit na zaměstnanecké benefity, který zavádí vládní úsporný balíček. Kvůli němu budou rodiče muset nově státu platit daň za to, že jejich dítě navštěvuje firemní školku.

Když Seznam Zprávy pátraly po podrobnostech, řada vládních poslanců byla novinkou překvapena. A to přesto, že sami pro konsolidační balíček zvedli ruku.

V čem je háček? Koalice chce nově danit zaměstnanecké benefity nad 1832 korun měsíčně. Do takového benefitu se však mají nově počítat i náklady zaměstnavatele na firemní školku. Které s jistotou daný měsíční limit přesáhnou.

Ministerstvo financí v čele se Zbyňkem Stanjurou (ODS) totiž zatím nebylo schopné firmám říci, jakou metodikou mají „benefit školka“ zaměstnancům nacenit. A to přesto, že nová pravidla mají platit už od lednových výplat.

„Ani firmy zatím neví, jaká přesně bude hodnota benefitu. Ale určitě to může udělat tisícikoruny na daních pro zaměstnance měsíčně,“ říká daňový expert z Unie zaměstnavatelských svazů Petr Frisch.

Z částky nad již zmíněných 1832 korun (do níž se počítají i všechny ostatní benefity) pak zaměstnanec zaplatí nejen daň z příjmu, ale i sociální a zdravotní pojištění. Ministerstvo přesto tvrdí, že neočekává, že by docházelo „k výraznějším vícenákladům“.

„Pokud bude docházet ke zdražení dané služby v konkrétních případech, pak důvodem tohoto zdražení budou spíše jiné faktory než daňový režim,“ uvedl Stefan Fous z tiskového oddělení ministerstva bez dalšího vysvětlení, co by ony jiné faktory měly být.

„O zdanění víme. Řeší to především samy firmy, které školky provozují. Jestli například není cesta, jak to zaměstnancům vykompenzovat,“ uvedla Jolana Jakubková, ředitelka společnosti Firemní školky, která pomáhá firmám zakládat mateřinky na klíč.

„U toho balíčku se spousta věcí nedomyslela, ale nikdo nás nevyslyšel, když jsme na to upozorňovali, ať jako komora, nebo zaměstnavatelské svazy. Bude s tím i obrovská administrativa pro zaměstnavatele, protože ta částka bude pro různé zaměstnance různá podle míry využívání školky,“ dodal Frisch.

Firemní školky přitom zčásti „zachraňují“ stát, který dlouhodobě není schopen zajistit dostatek míst v předškolních zařízeních. „Nám přijde nemorální, že by si měl brát stát daň za to, že zaměstnavatel vlastně supluje veřejný systém,“ říká daňový expert Frisch.

V bezvýchodné situaci se ocitnou především rodiče dětí do tří let, které nemají nárok na místo ve státem placených školkách. „Tito rodiče nemají dítě kam jinam umístit. Takže i po zvýšení ceny to pro ně bude jediná možnost,“ vysvětluje Jakubková.