Nerušte školkovné a další benefity, lidé budou demonstrovat, varují odbory

Pokud by návrh prošel, posílal by zaměstnanec na nemocenské pojištění odvod 1,1 procenta z hrubé mzdy. Tento krok by mohl nahradit dříve zvažované znovuzavedení karenční doby, která právě s nemocenským pojištěním úzce souvisí. Do jejího zavedení roku 2009 totiž každý zaměstnanec nemocenské pojištění platil, po jejím zrušení v roce 2019 se však tento odvod již neobnovil a veškeré náklady za nemocenské pojištění nesou zaměstnavatelé. V případě zavedení karenční doby tak, jak platila v minulosti, by zaměstnanec první tři dny nemoci nedostával vůbec nic.

„Jestli stát zruší zaměstnanecké benefity, žádné dodatečné příjmy do státního rozpočtu generovány nebudou, pouze dojde k likvidaci zásadního odměňovacího nástroje, který zaměstnavatelé používají, a zhoršení jejich životních podmínek. Pokud stát hledá úspory, měl by se zaměřit na oblasti, které skutečně něco přinesou a nenaruší sociální smír. Můžeme Ministerstvu financí doporučit jiné daňové výjimky, které přinesou výrazně více do státního rozpočtu a nebudou mít zdaleka takové dopady na zaměstnance a zaměstnavatele,“ dodává Vít Jásek, výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

„Zaměstnavatelé své příspěvky do odborových organizací mají jako daňový náklad a měli to daleko dříve, než se stanovila možnost, že i odbory budou moc mít na sociální dialog tuto možnost. Pokud chce někdo něco takového škrtnout, tak by to měl nejdříve škrtnout zaměstnavatelům, kteří to mají dokonce neomezené, a u obyčejného člověka to je ročně 450 korun, to je maximum, které se 20 let nevalorizovalo,“ říká. „Buď chce vláda sociální dialog, nebo sociální nepokoje. Budiž každému, co touží,“ uzavírá.