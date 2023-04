Vláda chce podkopnout nohy slušným, říkají podnikatelé o změnách DPH

Ministerstvo financí podle zatím neoficiálních materiálů navrhuje reformu daně z přidané hodnoty, která by se mimo jiných položek dotkla vodného a stočného, vstupenek na kulturní nebo sportovní akce a točeného piva. Z nynějších deseti procent by se v těchto případech daň navýšila na 21 procent. Návrh by zvýšil státní příjmy přibližně o 24 miliard korun ročně.

Premiér Petr Fiala (ODS) sice označil uniklé materiály o změnách daní za nerelevantní, přesto už uniklé materiály vyvolaly řadu negativních reakcí.

„Rozhodně by to mělo nepříznivý dopad. Naopak během covidu se snížilo DPH, aby se pomohlo kulturní sféře, která ještě stále čelí jisté finanční zátěži, například když musela kompenzovat zákazníkům zakoupené vstupenky,“ říká například David Gaydečka, organizátor festivalu Metronome Prague.

Dále podotkl, že kulturní a vzdělávací sektor spojuje a rozvíjí společnost. Tím pádem by se na něm nemělo šetřit nebo ho finančně zatěžovat. „Naopak za pozitivní změnu bych vnímal, pokud by se zrušily městské poplatky, které jiné sektory podnikání hradit nemusí,“ dodává Gaydečka.

S negativním dopadem na kulturu souhlasí i ředitel pražské O2 areny Robert Schaffer. „Pokud by se zvýšila sazba DPH na vstupenky na jednadvacet procent, tak by šlo o nejvyšší sazbu v celé Evropské unii. Překonali bychom i Bulharsko, které má nyní dvacet procent, a stali se raritou v regionu,“ říká Schaffer.

Podle jeho slov by to mělo masivní dopad na kulturu, která se stále vzpamatovává z období covidu, kdy prakticky nefungovala. Někteří pořadatelé ještě stále kryjí škody způsobené pandemií covid-19. „Minulá vláda, která tehdy snižovala DPH na nynějších deset procent, říkala, že sazba zůstane minimálně dva roky, aby pomohla kompenzovat ztráty,“ připomíná ředitel pražské O2 areny.

„Pro spoustu pořadatelů by zmíněná změna mohla být likvidační. Způsobí to sníženou návštěvnost a myslím si, že to nepřinese takový efekt do rozpočtu, který vláda očekává,“ míní Schaffer a dodává, že na velké umělce do Česka dojíždí i lidé ze zahraničí, kteří se ubytovávají a navštěvují restaurace.

„Koncerty mají tenhle multiplikační efekt. A nemluvím jen o koncertech v O2 areně, ale i třeba v Letňanech. O zmíněné DPH z jiných podniků stát přijde. Je to krátkozraké řešení situace,“ říká Schaffer.

Zvýšení daně by se dotklo také hospod a restaurací, jelikož se má zvýšit DPH na čepované pivo. Asociace restauratérů Apron se proti tomuto návrhu tvrdě ohradila.

„Zvýšení DPH povede pouze ke zdražení a tím k poklesu poptávky. Ziskovost v oboru klesne o více než 30 procent a zejména na vesnicích a menších městech přestane podnikání v gastronomii dávat smysl,“ sděluje prezident asociace a šéf kavárny Café Louvre Sylvio Spohr. Předpokládají, že šedá ekonomika nabyde ještě větší rozměr a stát nevybere více peněz.

„Tento krok pouze podkopne nohy všem slušným podnikatelům, kteří sotva udrželi své podnikání po covidu. Slovensko nebo Velká Británie naopak sazby DPH pro gastronomii snižují. Pravicová vláda má především hledat úspory v nákladech na řízení státu a nikoliv likvidovat podnikatelské prostředí,“ míní také další člen Apron Luboš Kastner, který restauratéry zastupuje v Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR.

„Samozřejmě je to nepříjemné, jelikož budeme platit více. Nedokážu říct, co bude a jakým způsobem nás to dále může ovlivnit,“ říká majitel malostranské hospody U Kocoura Bohuslav Penc.

Zvýšení daně u vodného a stočného by podle Dany Veselé z Vodárny Plzeň mělo největší dopad na obyvatele, jimž by se zvýšila konečná cena. „Především se to dotkne domácností a neplátců DPH. Pro vodárenství a vodárenské společnosti to však žádný přínos mít nebude,“ dodává Veselá.

Brněnská vodárna v případě zvýšení sazby DPH pro vodné a stočné tuto sazbu uplatní v tarifech fakturovaných odběratelům, tím pádem dojde k jejich navýšení. Podle mluvčí společnosti výnos ze zvýšené DPH společnost v plné výši odvede do státního rozpočtu, tudíž pro firmu to nic nepřinese.

Ministerstvo financí navíc zvažuje přesun z deseti procent na 21 procent rovněž u ubytovacích služeb, tepla a i opravy obuvi.

„Celý turistický ruch a ubytovací služby byly výrazně více než jiné sektory zasaženy covidem a vládními opatřeními,“ míní Jaroslav Svoboda, majitel Czech Inn Hotels. Podle jeho slov jsou nyní postihnuti také inflací mnohem více kvůli rostoucím cenám energií, potravin a mezd. „Řešením rozpočtu je přece škrtání výdajů a dostání lidí a firem do práce, k produkování něčeho. Ne naopak,“ dodává Svoboda.