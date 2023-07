Sněmovna řeší úspory. Babiš radil, ať ministři snídají doma

Po úvodu, ve kterém ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) zopakoval základní body konsolidačního balíčku, se slova ujali opoziční zákonodárci. Kromě těch s přednostním právem se jich do diskuze přihlásilo na padesát.

„Nemáte jasnou a ucelenou vizi, za kterou byste šli. Nemusí být dlouhá. Vy ji musíte obhajovat a nehledě na to, jestli ztratíte voliče, nebo ne, byste za ní měli jít. Vidím jen shluk myšlenek, to je daň za chaoticky poskládanou koalici,“ tepal kabinet.

Obdobně i předseda ANO Andrej Babiš zopakoval doporučení na zmrazení platů nebo na šetření na Úřadu vlády. Premiérovi dokonce dal konkrétní recept - měl by podle něj nařídit na vládě jen vodu a kávu.

„Teď všichni mluví, jak je skvělé tam přijít - chlebíčky, fidorka, ferrero rocher. Jak já jsem řval, když to tam nosili! My jsme šetřili. Všichni snídali doma, když jsme to dělali v šest ráno bez socanů,“ prohlásil.