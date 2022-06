Sněmovna schválila změnu lex Ukrajina k ubytovávání běženců s úpravou dávky.

Ministerstva a další úřady budou i po skončení nouzového stavu vyčleňovat budovy pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny po ruské vojenské invazi. Kraje mají s obcemi nadále zajišťovat běžencům nouzová přístřeší a bydlení. Pokračovat bude i současný systém registrace uprchlíků. Předpokládá to vládní novela zákona zvaného lex Ukrajina, který dnes schválila Sněmovna zrychleně ve stavu legislativní nouze. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU- ČSL) do ní prosadil úpravu, podle níž budou moci uprchlíci žádat po půl roce od udělení dočasné ochrany o dávku v částce životního minima. Půjde o 4250 korun měsíčně pro dospělé a o 3050 korun za měsíc pro děti.

Jurečka zdůvodnil pozměňovací návrh prodlužováním konfliktu na Ukrajině, a tím i pobytu běženců v Česku. Pokud by nebyl přijat, uprchlíci by se dostali po šesti měsících v Česku plně do českého sociálního systému. Pokud by dávku pobíralo 150.000 lidí s dočasnou ochranou a z nich by byla polovina dětí, měsíční náklady by představovaly celkem 547,5 milionu korun, stojí v podkladech.