Spor o Babiše. Střet zájmů expremiéra rozpoltil koalici

V koaličních řadách zavládl nesoulad kvůli nečekanému tématu – střetu zájmů Andreje Babiše. Ten sice vadí všem stranám vládní koalice, neshodnou se ale na procesu, jak si na něj došlápnout.

Piráti jsou podle ostatních stran tak odhodlaní prosadit přísnější pravidla pro vlastnictví médií, že se kvůli tomu zablokoval zákon, který by umožnil zveřejnit majetkové poměry politiků.

K majetkovým přiznáním českých politiků se nejde dostat už půl roku. Ministerstvo spravedlnosti registry zavřelo po rozhodnutí Ústavního soudu. Změnit to má rychlá novela zákona o střetu zájmů. Jde o jednoduchý tisk s formulacemi, na kterých panuje shoda napříč politickým spektrem a očekávalo se jeho hladké schválení.

Jenže pirátský poslanec Jakub Michálek do něj umístil rozbušku – další omezení vlastnictví médií politiky. To projednávání novely zablokovalo a hnutí ANO rozjelo mohutné obstrukce.

Ve sporu ale není jen koalice s opozicí, ale i koalice jako taková. Oficiálně nechtějí poslanci vládních stran neshody komentovat - strategie vlády je alespoň navenek se tvářit, že vše funguje hladce. Mimo záznam si ale někteří poslanci stěžují, že jim Michálek svou neústupností zadělal na problém.

„Je to boj Michálka s Babišem a 198 poslanců kvůli tomu dřepí do noci ve Sněmovně,“ popisuje náladu v pětikoalici jeden z poslanců pod příslibem anonymity. Podle koaličních poslanců nejde o to, že by s Michálkovým návrhem nebyl souhlas – nemělo by se ale kvůli němu blokovat otevření registrů.

Michálek: Máme to prosadit

Pokud nedojde k nějaké změně a dohodě, bude opozice nejspíš obstruovat dál a registry budou dál veřejnosti zavřené. Naposledy v minulém týdnu, kdy se novela objevila na pořadu mimořádné schůze, byli poslanci hnutí ANO ochotni řečnit celou noc, jen aby na inkriminovaný tisk nedošlo. Část koaličních poslanců na Michálka naléhalo, aby ustoupil.

Ten si ale za svým návrhem stojí. „Pan Babiš blokuje střet zájmů, protože už se vidí jako prezident a bojí se, že by nemohl brát dotace a vlastnit média, to je ale jeho problém, který si musí vyřešit,“ napsal Seznam Zprávám Michálek.

„Piráti určitě chtějí, aby se dojednaný zákon projednal co nejrychleji a aby nebyly ohroženy peníze pro Česko a uděláme pro to maximum. Je to ve vládním programu, který má většinu ve Sněmovně a lidi nám píšou, že se nemáme nechat obstrukcemi znechutit a že to máme prosadit, jak jsme s tím jako dvě koalice uspěly ve volbách,“ dodal pirátský poslanec.

Toho, že registr není otevřený, využívají ale i někteří ministři současné vlády. Jak informovaly Seznam Zprávy, část z nich odmítá svá majetková přiznání zveřejnit – veřejnost se vše prý dozví, až se registry zase otevřou. Kvůli obstrukcím ale není jasné, kdy to bude.

Na programu schůze, která bude pokračovat v úterý 10. května podle předsedy lidoveckého poslaneckého klubu Marka Výborného tento bod určitě bude. „Jak moc je reálné, že se to projedná, nevím. Prioritou by mělo být EET a důležité věci z ministerstev. Program ale budeme upřesňovat v úterý na poradě K5 předsedů klubů a pak na grémiu,“ uvedl pro Seznam Zprávy Výborný.

O jaké problematické odstavce v novele vlastně jde? Podle současného zákona nesmí být veřejný funkcionář provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání ani vydavatelem periodického tisku nebo ovládající osobou společnosti, která média provozuje.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš, kvůli kterému zákon v minulosti vznikl, tento střet zájmů vyřešil tak, že svá média převedl do svěřenských fondů. Podle nového návrhu by mu to však nepomohlo, protože novela má zákon zpřísnit. Hovoří o skutečném majiteli a také zakazuje převedení médií na osobu blízkou.

Za zpřístupnění registru v Poslanecké sněmovně bojuje její místopředsedkyně Věra Kovářová (STAN). Ta se jím začala zabývat už v minulém volebním období, ještě jako opoziční poslankyně, ihned po rozhodnutí Ústavního soudu. To se nepodařilo, Kovářová se však pokouší co nejrychlejší otevření registrů prosadit znovu, nyní z pozice koaliční poslankyně. „Otevření registrů je důležité především pro občany,“ říká.

Tisková konference vládní koalice před dnešní mimořádnou schůzí Sněmovny.



Představila jsem návrh novely zákona o střetu zájmů. Je to už více než rok, co je Centrální registr uzavřen v návaznosti na rozhodnutí Ústavního soudu. pic.twitter.com/M7P7C5EEJS — Věra Kovářová (@v_kovarova) May 3, 2022

Její návrh reagující na rozhodnutí soudu mění způsob nahlížení do registru, což má být možné jen na základě písemné žádosti, ale také z osob, jimž veřejnost může nahlížet do majetkových přiznání, vyjímá neuvolněné starosty a místostarosty malých obcí.

„Je to z důvodu, že na malých obcích pak lidé nechtějí kandidovat,“ vysvětluje. Doposud se totiž museli veřejně majetkově odhalit i ti, kdo jen za symbolický plat působí jako neuvolnění starostové vedle svého občanského zaměstnání.