Spor o privatizaci bytů. Volební lídr je pod palbou kvůli své rodině

Přicházejí ale i útoky, kdo z politiků jak na privatizaci osobně vydělal. Opozice poukazuje na to, že mezi nynějšími odpůrci prodeje bytů jsou i politici, jejichž blízcí v minulosti z převodu do osobního vlastnictví rovněž profitovali.

„Pokrytectví by to bylo, kdybych to udělal já, kdyby se to týkalo mě. Za rodiče a strýce odpovědný nejsem,“ uvedl pražský politik pro Seznam Zprávy s tím, že v době, kdy se zmíněná privatizace uskutečnila, byl ještě studentem a neměl na celý proces žádný vliv.