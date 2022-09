„STAN se proměnil,“ vysvětluje Hraba, proč opouští hnutí

Podle Hraby se hnutí posunulo od „pragmatické politiky pro normální lidi“ k „aktivistické politice“.

Předseda hnutí Vít Rakušan považuje Hrabův odchod za vyústění procesu, kdy se jeho názory postupně vzdalovaly pozicím hnutí. Sváry vyvolávaly třeba jeho nesouhlas s manželstvím stejnopohlavních párů nebo názor na postavení Česka v EU. V rozhovoru pro Seznam Zprávy Hraba popsal, co ho k vystoupení ze strany vedlo.

Proč ze STAN odcházíte?

Protože se moje vidění světa a to, jak ho prezentuje současné vedení, vzdálil natolik, že jsem dozrál k rozhodnutí, že je čas ukončit členství.

Můžete být konkrétnější? Jaké přesně to byly důvody?

Já jsem konzervativní člověk, vyznávající svobodu a solidaritu. Vyznávám konzervativní hodnoty a státnost České republiky. Musím říct, že čím dál tím více zaznívalo z klubu STAN, že by se Česká republika měla vzdát svého práva veta při zásadních rozhodováních v EU. To já si úplně nemyslím, myslím si přesný opak, že zachování práva veta je zásadní pro budoucí státnost České republiky.

Připomíná se také rozpor ohledně manželství pro všechny – vy chcete, aby měl svazek lidí stejného pohlaví stejný obsah, tedy práva a povinnosti, ale nechcete, aby se to označovalo jako manželství.

Co se týká prezentování názoru na manželství pro všechny, shodli jsem se na tom, že je čas narovnat práva stejnopohlavních párů, ale změna názvu není úplně na pořadu dne. Někteří kolegové to prezentují jako názor celého hnutí. To prostě není moje vidění světa. Není to vidění světa tak, jako když jsem vstupoval do STANu, když jsem za STAN kandidoval. STAN se proměnil.

Co pro vás byla poslední kapka?

Bylo to neumění, možná neochota vysvětlit kauzu jmenování pana Mlejnka. Myslím si, že to bylo velmi nešťastné, myslím si, že měl být odvolán. Neměl být vůbec jmenován, pokud byl jmenován, tak poté, co se ukázaly určité nejasnosti, tak měl být odvolán. Hlavním důvodem byla určitě ta letní vyjádření. Nedokázal jsem je ani obhájit, protože jsem si sám ani nemyslel, že to je správně.

Rozhodnutí ale ve mně zrálo už od té doby, kdy začala strana intenzivně spolupracovat s Piráty.

Ukončuji členství ve STAN.

Velmi jsem v posledních měsících zvažoval, zda má smysl zůstávat členem hnutí, se kterým spolupracuji od 2016 v různých formách. Tehdy mi přišlo sympatické tím, že řeší skutečné problémy lidí. Na nejnižší a nejdůležitější úrovni, na městech a v obcích. — Zdeněk Hraba (@hraba_z) September 27, 2022

Jaká je podle vás budoucnost STANu?

STAN je čím dál tím více vedením prezentován jako liberální strana, která je čím dál tím více připravena vzdát se svrchovanosti České republiky. Nevím, do jaké míry najde voliče, při této sebeprezentaci. Určitě oceňuji výkon kolegů, kteří kandidovali za značku STAN, protože to neměli jednoduché po kauze Dozimetr a těch letních událostech. Starostům, kteří obhajovali a obhájili své posty, určitě patří velký obdiv, ale jak se bude hnutí dál vyvíjet, to nedokážu odhadnout.

A jaká je vaše budoucnost? Zvažujete členství v nějaké jiné straně? Třeba v ODS nebo SPD?

Zatím jsem o tom neuvažoval, ale určitě budu inklinovat ke konzervativním stranám. Těm, které mají názory, které mi konvenují. To znamená svoboda, ale i solidarita. Nemusí to být jenom důraz na individualitu, ale může to být i solidarita, která podle mě s konzervativismem souvisí. Není to čistě pravo-levé vidění světa.

V politice se už nějakou dobu pohybujete, o dalších stranách přece musíte mít přehled. Které jsou vám nejvíc sympatické?