Vystrčil připravuje koncert, Nagyovou chtějí podpořit hvězdné tváře ANO

Bude to bezpochyby jeden z nejsledovanějších senátních duelů. A ani jeden z kandidátů nechce komunikaci s voliči před druhým kolem senátních voleb podcenit.

Šéf Senátu Miloš Vystrčil vede intenzivní kampaň na internetu a snaží se nabádat své fanoušky, aby přišli volit i v pátek nebo sobotu. Vrchol kampaně si připravil na čtvrtek.

„Bude koncert v Jihlavě, má název Volíme slušnost. Jsme přesvědčeni, že druhé kolo voleb bude referendem o slušnosti. Pokud se to podaří, tak ho budeme streamovat,“ nastínil Vystrčil ve vyjádření pro Seznam Zprávy plány na nejbližší dny.

Zájem o senátní duel na Jihlavsku přisuzuje tomu, že se do politické bitvy proti němu zapojilo celé ANO. „Na jedné straně je kandidát do Senátu, který se jmenuje Miloš Vystrčil a má tým do deseti lidí. Na druhé straně není Jana Nagyová, ale Andrej Babiš a hnutí ANO s nekonečným rozpočtem a množstvím lidí a marketingem propracovaným do detailu. Andrej Babiš se neštítí čehokoliv, aby dosáhl nějakého výsledku. Vzbuzuje v lidech temné pudy a nenávist,“ uvedl šéf Senátu.

Zda ho přijede osobně podpořit šéf ODS a premiér Petr Fiala, není jisté. „Pan premiér plně podporuje pana Vystrčila od samého počátku. A formu podpory s ním průběžně konzultuje. To platí i pro druhé kolo. Konkrétní ohledně našich plánů ale v tuto chvíli nebudeme,“ sdělil mluvčí vlády Václav Smolka.

Nagyová nemá oproti Vystrčilovi tolik času na kampaň přímo na Vysočině, protože se osobně účastní soudního líčení v Praze, které je naplánované na každý den kromě středy, kdy je státní svátek. Chystají se ji ale přijet podpořit známé tváře hnutí.

„Budu tady (u soudu), ale budu dělat i kampaň,“ řekla Nagyová reportérovi Seznam Zpráv. Na dotaz, kdy a kde bude lákat voliče, aby ve druhém kole senátních voleb uspěla, odpověděla jen slovy, že „bude ve svém obvodě“. Více neřekla a zašla do soudní místnosti.

Předseda krajské organizace ANO na Vysočině a poslanec Martin Kukla řekl, že by osobně měly opět přijet hvězdné tváře hnutí. Konkrétně nechtěl jmenovat, už minulý týden se zapojil Andrej Babiš nebo Karel Havlíček. Oba řekli, že pokud bude čas, opět dorazí.

„Aktivně se zapojíme celá členská základna do druhého kola. Plánujeme i kontaktní kampaň. Soud to samozřejmě malinko komplikuje, ale ve středu je státní svátek, takže se může (Nagyová) zapojit jakkoliv bude moct,“ nastínil Kukla.

Babiš s podporou začal hned v pondělí, a to ve svém pravidelném pořadu na sociálních sítích. „Bylo by spravedlivé, aby Vystrčila, typického reprezentanta těch, co vládnou od revoluce, porazila,“ prohlásil.

Podle politoložky je podpora Babiše v kampani pro Nagyovou zcela zásadní.

„Jedná se o politického nováčka zastupujícího zcela personální politickou stranu zosobněnou předsedou Andrejem Babišem. Voliči hnutí ANO, ne všichni, ale velká část, dávají hlas tomuto subjektu právě kvůli osobě jejího zakladatele. V tomto případě je význam podpory předsedy ještě umocněn probíhajícím soudem týkajícím se kauzy Čapí hnízdo,“ vysvětluje Marcela Konrádová z Katedry marketingové komunikace na FSV UK.

Kdo koho podpoří?

Klíčové pro výsledek druhého kola bude i to, zda vůbec a případně koho podpoří ti senátoři, kteří nepostoupili. Seznam Zprávy oslovily všechny tři odpadlíky.

Na třetím místě skončil s téměř šesti tisíci hlasy Tomáš Nielsen (PRO). Seznam Zprávám řekl, že se teprve rozhoduje, zda někoho před druhým kole podpoří nebo ne.

Václav Lhotský (SPD) obdržel necelé tři tisíce hlasů a byl tak čtvrtý. „Nemám důvod podporovat paní Nagyovou, ale rozhodně se mi líbí víc než pan Vystrčil. Stejně si bude každý volit, jak chce, je to tajná volba,“ řekl Lhotský.

Téměř dva tisíce hlasů získal komunistický kandidát Josef Pavlík a jako jediný jednoznačně podpořil kandidátku ANO. „Plně se ztotožňuji s vyjádřením KSČM nepodporovat kandidáty z vládních stran. Osobně tak na Vysočině podpořím kandidátku ANO Janu Nagyovou,“ napsal.

Foto: Seznam Zprávy Ve 2. kole se v Jihlavě střetnou předseda Senátu Vystrčil (ODS) a Nagyová (ANO).

Podle politologa z Masarykovy univerzity Lubomíra Kopečka je přímá podpora Nagyové ze strany neúspěšných kandidátů do Senátu riziková.

„Je dobré vnímat, že oni sice můžou být profilově v některých věcech docela blízcí, ale podpora Nagyové znamená, že se ztotožňují s Babišovým postojem, že tady probíhá politický proces proti němu.“

Podle Kopečka nemá Vystrčil ve druhém kole výhru jistou. Kampaň podle něj bude stejná jako před prvním kolem.

„Bude hrát nadále s kartou toho, že reprezentuje dobře svůj obvod a Českou republiku. Dělal to před prvním kolem, nevidím důvod, proč by to nedělal teď. Nevím, jestli sáhne po negativní kampani proti své protikandidátce, pokud bude rozumný, tak spíš ne. Možná tam využije srovnání, že reprezentuje něco jiného než ANO Andreje Babiše,“ myslí si politolog.

Anketa Obhájí předseda Senátu Miloš Vystrčil svůj mandát? Ano 56,9 % Ne 43,1 % Celkem hlasovalo 768 čtenářů.

Naopak Nagyová podle Kopečka nebude hlavním tahounem kampaně. „Vzhledem k faktu, jak kandidátka ne vždy úplně kompetentně vystupuje, tak bych řekl, že to bude pokračovat i teď před druhým kolem, že ji nenechají moc mluvit.“

Kopeček tím nejspíš naráží na to, že během víkendu v televizní reportáži řekla, že pokud bude zvolená, tak prvním krokem bude, že požádá o imunitu – kvůli soudu v kauze Čapí hnízdo. Ve vyjádření pro Seznam Zprávy poté uvedla, že se přeřekla a že se projevuje stres.

Politolog: Spadne volební účast

Politolog Josef Mlejnek z Institutu politologických studií při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy se domnívá, že menší zájem o druhé kolo voleb nahraje kandidátovi ODS. „Myslím si, že spadne volební účast a že ve skupině voličů, která přijde, tak většina podpoří Miloše Vystrčila. Hodně hlasů pro Janu Nagyovou a další vzniklo tak, že lidé šli hlasovat v komunálních volbách,“ míní politolog Mlejnek.

Vystrčil získal v prvním kole 45,62 procenta hlasů, druhá Nagyová dostala 30,56 procenta hlasů. Voleb se zúčastnilo 48,93 procenta voličů, o hlasy usilovalo šest kandidátů.

V roce 2016 zvítězil v Jihlavě Vystrčil, který ve druhém kole získal 53,37 procenta hlasů. Druhý skončil Michal Stehlík (za KDU-ČSL). Voleb se zúčastnilo devět kandidátů.