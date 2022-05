Středulovu kampaň povede protokolář tří prezidentů

Miroslav Sklenář nastoupil do funkce hradního referenta odboru protokolu již v září roku 1993, kdy byl prezidentem Václav Havel. O dva roky později se stal šéfprotokolářem. Seznam Zprávy zjistily, že Sklenář nyní povede Středulovi prezidentskou kampaň.

„Myslel jsem si, že Hrad už mi stačil. S Václavem Havlem jsem tam strávil 10 let, s Václavem Klausem rok a s Milošem Zemanem čtyři. Takže polovinu pracovního života. Říkal jsem si, že už to stačilo. Pak jsem se ale začal scházet s lidmi blízkými Josefu Středulovi,“ popsal Sklenář pro Seznam Zprávy.

V jeho vedení stanul podnikatel a bývalý majitel fotbalového Baníku Ostrava Petr Šafarčík, který se však do Středulovy kampaně nezapojí. „S Pepou jsme spolužáci a přátelé již ze základní školy a jsme dodnes v pravidelném kontaktu. Když se mě zeptal na názor na jeho možnou kandidaturu, tak jsem ji jednoznačně podpořil. Pomohl jsem se založením spolku, doporučil několik marketingových expertů, ale aktivně se do přípravy potenciální prezidentské kampaně nezapojuji,“ řekl Seznam Zprávám Šafarčík. V jeho vedení jej nyní nahradil právě Sklenář.

Bývalý hradní protokolář, který působil osm let ve vedení pražského magistrátu, počítá s tím, že na kampaň bude třeba sehnat tolik peněz, kolik povoluje zákonný limit - tedy 40 milionů korun pro první kolo, dalších 10 pro případné druhé kolo.

„O sponzorech jednáme. Oslovujeme velké subjekty, ale i malé dárce. Jak je to daleko s PPF, je předčasné hodnotit, protože podle mého nejlepšího vědomí a svědomí zatím žádná jednání neprobíhají. Nejsou pravdivé spekulace, že už se jedná. Každopádně sběr podpisů nebude vzhledem k naším dobrovolníkům finančně tak náročný, to spíš kontaktní kampaň, kterou musí Josef Středula odjet velice intenzivně a poctivě,“ uvedl Sklenář.

Na konci dubna vyzval Středulu ke kandidatuře na Hrad stávající prezident Miloš Zeman. Vzhledem k tomu, že Středula by jako kandidát potřeboval oslovit i voliče z protizemanovského tábora, nešlo ze strany hlavy státu o polibek smrti?

„Někdo s tím souhlasí, někdo ne. Berme to tak, že ne všechno lze dopředu naplánovat. Miloši Zemanovi do hlavy nikdo nevidí a neví, co řekne. Byl pozván na jednání odborářů, po době opustil Pražský hrad. Bylo logické pozvat hlavu státu,“ popisuje Sklenář.