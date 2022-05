Glosa: Středula jde do boje o Hrad. Konečně

Odborový předák míří na stejné voliče jako Andrej Babiš. A možná ještě víc než on na ty, kteří dnes ve sněmovně vůbec žádné zastoupení nemají. Kdysi se tomu říkalo levice.

Ve čtvrtek odpoledne pak Středula, muž s pověstí tvrdého vyjednavače a nejlépe oblékaného muže tripartity, na Twitteru s požadovanou skromností a zřejmě synem po boku oznámil, že někdo už začal sbírat podpisy nutné pro to, aby se mohl do závodu, který vyvrcholí v lednu 2023, zapojit.

Takže sláva. Abychom si rozuměli, to není nadšení konkrétně nad Josefem Středulou. Jen je dobře, že po měsících všeho toho „nevylučování“, „nepředbíhání“ a výmluv na souhlas manželky či manžela stojí definitivně na startu první silná osobnost, která může hrát při volbě čtvrtého českého prezidenta důležitou roli.

Je to otevřeně levicový politik, jeho názory známe a pokud nám některé informace chybějí, bude dost času a prostoru se na ně doptat. A že bude po prezidentově podpoře na co se ptát. Především proto, že Miloš Zeman, jakkoli dnes poražený a ponížený, nereprezentuje jen sám sebe, ale jsou na něj navázány silné zájmy některých byznysových skupin, které nehodlají jeho odchodem z Hradu přijít o svůj vliv.

Třetí přímá prezidentská volba připomíná tu první z roku 2013, kdy také svůj post neobhajoval držitel úřadu. A někdy je užitečné podívat se do archivů. Přesně před 10 lety, v květnu 2012, vedl v průzkumech suverénně Jan Fischer, tehdy zdánlivě suverénní favorit volby. Zároveň ale začal být zřetelný pomalý, ale neustálý vzestup Miloše Zemana. A Karla Schwarzenberga, který nakonec se Zemanem bojoval předem ztracené finále, tehdy bral jako vážného soupeře jen málokdo. Jeho hvězda vyletěla až po Vánocích, kdy lidé začali opravdu přemýšlet, koho by na Hradě chtěli.

Středula tenhle nudný film nakonec rozstřelil a do celé volby vnesl aspoň nějaký vzruch. Míří na stejné voliče jako Andrej Babiš - a možná ještě víc než on na ty, kteří dnes ve sněmovně vůbec žádné zastoupení nemají. Kdysi se tomu říkalo levice. A i když třeba v prezidentské volbě neuspěje, jeho ohlášený vstup do politiky znamená potenciálně začátek pokusu o rehabilitaci toho slova a celého politického proudu.